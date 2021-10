Museum De Buitenplaats in Eelde krijgt mogelijk toch subsidie

Op 9 november wordt de knoop definitief doorgehakt. Dan bespreekt de Tynaarlose gemeenteraad de begroting.

Directeur van het museum, Mariëtta Jansen, is voorzichtig positief. "Het is heel erg mooi dat wij genoemd worden. Daar heeft de wethouder Cultuur, Oetra Gopal, zich ook hard voor gemaakt. Maar het is nog niet zo ver."

Geklaarde lucht?

Het museum waar vooral noordelijke figuratieve kunst hangt, bestaat dit jaar 25 jaar. Het moest een feestelijk jaar worden. Maar het college schrapte aanvankelijk de subsidie uit de gemeentebegroting voor komend jaar, en ook het coronavirus zorgde voor de nodige financiële zorgen. Dat was een flinke domper op de feestvreugde. Nu er alsnog een halve ton is vrijgemaakt voor De Buitenplaats in Eelde, komt het feestelijke gevoel bij het museum weer wat terug.

Afgelopen weekend zag de directeur ook de potentie van het museum tijdens een drukbezochte open dag. Bijna 700 mensen kwamen naar het museum. "Het museum moet een plek zijn waar mensen zich verbonden voelen", meent Jansen. "Dat missen we hier in Eelde en afgelopen zaterdag zag ik het hier wel."

'Geen bodemloze put'

Volgens financiënwethouder Henny van den Born (CU) is de subsidie voor de komende vier jaar opgenomen in de begroting. "Maar dat moet ieder jaar nog wel worden toegekend door de raad." Hij is van mening dat De Buitenplaats geen bodemloze put is.

De afgelopen periode heeft het museum het huis van de oprichters, Jos en Janneke van Groeningen erbij getrokken. Dit Nijsinghhuis waar vrijwel alle muren schilderijen zijn, is volgens de wethouder een toegevoegde waarde voor het museum.

Nijsinghhuis wordt betrokken bij Museum De Buitenplaats in Eelde (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Lees ook: