Jetta Klijnsma meest bekende commissaris van Nederland

Meer dan de helft van de Drenten weet wie onze commissaris van de Koning is. Uit een onderzoek van de Universiteit Twente en Universiteit Utrecht blijkt dat 56 procent de naam van Jetta Klijnsma weet te noemen. In geen enkele andere provincie is dat percentage zo hoog.

Aan de onderkant van het lijstje staat Zuid-Holland. Slechts zeven procent van de mensen daar weet dat hun commissaris Jaap Smit heet. Ook in Utrecht (7%), Overijssel (9%) en Flevoland (10%) is de bekendheid van hun commissaris niet veel beter.

Op het lijstje staat Friesland op een tweede plek achter Drenthe:

Bekendheid van de commissaris van de Koning per provincie (bron: UT, UU)

Provincie Bekendheid in procenten Drenthe 56% Friesland 50% Limburg 35% Noord-Brabant 23% Groningen 22% Zeeland 21% Gelderland 15% Noord-Holland 14% Flevoland 10% Overijssel 9% Utrecht 8% Zuid-Holland 7% Nederland (gemiddeld) 17%

De provinciale politiek is in Nederland niet echt in trek, zo blijkt uit het onderzoek. Zeven op de tien Nederlanders zegt niet geïnteresseerd te zijn in wat er in de provinciehuizen wordt besloten.

Ter vergelijking: in de nationale politiek is 34 procent van de Nederlanders niet geïnteresseerd.

'Nederland (en ook Den Haag) kijkt neer op Drenthe'

Ook is onderzocht of provincies zich achtergesteld voelen, ten opzichte van de rest van Nederland. Meer dan de helft van de Drenten, 64 procent, vindt dat de landelijke politiek niet geïnteresseerd is in onze provincie.

Daarnaast vindt 59 procent van de ondervraagden dat de rest van Nederland neerkijkt op dit gebied.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral Drenten, Groningers, Zeeuwen en Limburgers een politieke en sociale achterstelling voelen.

Eigen politici

Ook is er kritiek vanuit Drenthe op eigen politici. De stelling 'Politici in mijn provincie zijn niet geïnteresseerd in mijn stad of dorp' scoort relatief hoog in Drenthe. Van de ondervraagden was 31 procent het hier mee eens. Alleen in Zeeland (38%) was dat percentage hoger.

21 procent van de ondervraagde Drenten vindt ook dat de provincie te weinig doet om de leefbaarheid in steden of dorpen te verbeteren.