Eerste schop in de grond voor bibliotheektuin Gieten

Naast kasten met boeken, heeft de bibliotheek van Gieten straks ook allerlei bloeiende planten. Wethouder Bas Luinge en bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk hebben de eerste schop in de grond gezet, over een paar maanden wordt de nieuwe bibliotheektuin geopend.

Hoveniersbedrijf Rozenveld legt de bibliotheektuin aan. In het ontwerp van de tuin, dat gemaakt is door Raatjes Tuinontwerp, is rekening gehouden met de wensen van de buurtbewoners. De bibliotheektuin moet straks een plek worden waar jong en oud elkaar ontmoeten, activiteiten gehouden kunnen worden, waar ruimte is voor ontspanning en waar van alles te beleven valt.

Kinderen aan het werk

Zo komt er straks een voorleeskring, kun je een balletje gooien op de jeu-de-boulesbaan en wordt er straks groente en fruit in de moestuin geoogst. Van der Tuuk vertelt op Radio Drenthe: "De tuin is er straks niet alleen voor de inwoners maar ook ván de inwoners." Schoolkinderen uit Gieten gaan de moestuin onderhouden. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de aanleg, zodat de tuin in het voorjaar van 2022 officieel kan worden geopend.

Versterken van bibliotheek

De bibliotheektuin wordt betaald met geld vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit in het kader van het behoud en versterken van bibliotheken in kleine plattelandsgemeenten. In Drenthe kwam alleen de gemeente Aa en Hunze hiervoor in aanmerking.