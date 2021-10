Zeldzame gevlekte aronskelk verplant op verschillende plekken in Assen

"Het lijkt wel alsof we goud aan het zoeken zijn. Mannen op knieën en leerlingen die met schepjes aan het rondlopen zijn", lacht Jan van Dijk, docent biologie van Terra. Leerlingen van klas 2, andere vrijwilligers en zelfs de wethouder zijn druk bezig met het uitgraven van de plantbollen.

Vrij zeldzaam

De plantbollen werden gevonden op een kavel van nieuwbouwproject Kloosterakker. Ze konden er niet blijven staan en daarom worden de bollen herplant op andere plekken in de stad. "Landelijk gezien is de plant niet zeldzaam, vrij algemeen zelfs", legt Chris Tiesinga, ecoloog van de gemeente Assen uit. "Maar in deze regio komt hij niet heel veel voor. Soms in tuinen of bij landgoederen." Daarom besloot de gemeente de plantensoort te herplanten.

De plantbollen komen terecht op de Zuiderbegraafplaats, De Heemtuin, Landgoed Valkenstijn, het groene hart van Assen-Oost en de Engelse landschapstuin Overcingel. Deze soort kan volgend jaar weer prima groeien, verwacht de gemeente.

Bekijk hier de video van de uitgraving:

De gemeente krijgt nu dus hulp van leerlingen. Tiesinga: "We vonden het leuk om jongeren erbij te betrekken. Om aandacht voor de natuur mee te geven aan de jeugd. Zij zijn natuurlijk de ecologen van de toekomst." En de leerlingen? Die vinden het wel prima. "Het is wel leuk", vertelt leerling Naut. "We hebben al wel een stuk of twintig bollen gevonden."

Valbloem

De Gevlekte aronskelk is een opvallende plantensoort uit de Aronskelkfamilie. Het is een valbloem, met een grote witte kolf met daarin een knots. Mugmotjes worden aangetrokken door de aasgeur, die de paarse tot metaalkleurige knots van de kolf verspreidt. Het is ook een veel gebruikte grafbloem.

Het ondergrondse deel is een knol. Aan het eind van het jaar sterven de bladeren af. In de winter zie je niets meer van de plant boven het oppervlak, maar het reservevoedsel is dan ondergronds opgeslagen in de wortelknol. In Nederland is de soort vrij algemeen, maar in deze regio niet.

In Oost-Drenthe wordt de soort ook wel Aronsstaf genoemd:

Gevlekte aronskelk in bloei (Rechten: Editorial / ANP)

