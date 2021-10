College Tynaarlo positief over klimhalplannen in oude manege Vries

Het plan voor een indoor klimparcours in Vries kan waarschijnlijk doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo ziet wel wat in de plannen van het bedrijf Woodstone Experience. De klimhal moet komen in gebouwen van de voormalige Eswalmanege aan de noordzijde van het dorp.

De klimhal is bedoeld voor recreanten van alle leeftijden, die een parcours kunnen afleggen dat bestaat uit onder meer touwbruggen en tokkelbanen. Ook moet er een gedeelte komen dat toegankelijk is voor mensen die minder valide zijn. Er zijn geen plannen voor klimwanden voor sportklimmers.

Dagjesmensen van ver en dichtbij

Mede-eigenaar Joyce Top van Woodstone kwam op het idee nadat ze met haar man en kinderen eens een klimparcours bezocht. "We hebben dit terrein 2,5 jaar geleden gekocht en willen er graag iets beginnen waarmee we mensen kunnen vermaken. De dichtstbijzijnde indoor klimhal is vijftig kilometer hier vandaan en met Groningen, Assen en toeristische plekken als Norg in de buurt, denk ik dat er hier zeker een markt voor is", vertelt Top.

Het klimparcours moet een plek krijgen in één van de twee voormalige manegehallen. In de andere hal ligt inmiddels een grasmat en Woodstone is er bezig met de bouw van een grote kantine. Top: "Die hal kan worden afgehuurd door groepen, dat gebeurt nu bijvoorbeeld al voor hondentrainingen. Maar ook voor clubs zoals een boogschietvereniging of teambuilding is de hal geschikt."

Open in 2024?

Voordat Woodstone het klimparadijs kan openen, moet er nog een hoop gebeuren. Het dak van de hal moet worden verhoogd en een vervallen aanbouw staat op de nominatie om te worden gesloopt. Ook moet de gemeenteraad instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Top: "We zijn ook wat voorzichtig wat betreft de ontwikkeling van covid-19, maar hopelijk kunnen we in 2024 beginnen met de hal."

De eerste stap is in ieder geval gezet, want het college van Tynaarlo wil meewerken aan de klimhalplannen. Het college heeft alleen moeite met de wens van Woodstone om de huidige zandweg te verharden, in verband met de cultuurhistorische status van de zandpaden in de gemeente.