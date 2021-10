Swingende Symphonic Jazz concert live op website RTV Drenthe

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) speelt vrijdagavond om 20.15 uur het swingende Symhonic Jazz in de Oosterpoort in Groningen. Op het programma staan werken van Kurt Weill, George Gershwin, Artie Shaw en Leonard Bernstein. RTV Drenthe zendt dit concert live uit.

Na een crisis breekt de zon door. Dat bewees de 'Jazz Age' zo'n honderd jaar geleden: het eind van de Eerste Wereldoorlog werd uitbundig gevierd. Jazzorkesten zetten de toon, zowel in Amerika als Europa. Ze sleepten ook 'klassieke' componisten mee.

De Duitser Kurt Weill laafde zich in Berlijnse clubs aan jazz en verwerkte die in zijn Dreigroschenoper. De Newyorker George Gershwin zat nog dichter bij het vuur: zijn Rhapsody in Blue is de oerknal van de 'concertzaaljazz'. Hij baande de weg voor Leonard Bernstein die de grens tussen klassieke en lichte muziek totaal zou opheffen. Uit diens Broadway-musical On the Town klinkt Times Square, een lofzang op het kloppende hart van New York.

Het programma vanavond:

Leonard Bernstein (1918-1990)

Times Square 1944 (uit Three Dance Episodes from On the Town, 1944) Artie Shaw (1910-2004)

Klarinetconcert (ca. 1940) Kurt Weill (1900-1950)

Kleine Dreigroschenmusik (1929) George Gershwin (1898-1937)

Rhapsody in Blue (1924)

Het concert op vrijdag 15 oktober in de Oosterpoort in Groningen is om 20.15 uur live te volgen op internet en via de RTVDrenthe-app.

RTV Drenthe heeft ook eerdere concerten uitgezonden van het NNO. Deze zijn hieronder terug te bekijken.

