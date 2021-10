NAM moet immateriële schade vergoeden, zegt de Hoge Raad

De Hoge Raad geeft een duidelijk oordeel. Een bewoner van een huis dat ten minste tweemaal fysieke schade heeft opgelopen heeft recht op vergoeding van immateriële schade. Het hof vindt dat deze mensen recht hebben op minstens 2500 euro per bewoner. Elke keer als er weer schade ontstaat komt daar 1250 euro bovenop per bewoner.

De zaak is in 2014 gestart omdat 65 inwoners van het bevingsgebied angst, stress en psychische klachten kregen door de aardbevingsproblematiek, schrijft RTV Noord. Daarnaast loopt er nog een procedure van ruim 5300 mensen tegen de NAM. Zij eisen ook een vergoeding van immateriële schade van het gasbedrijf. Die zaak was aangehouden in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad, maar kan nu dus ook weer verder.

Aardbevingsschade (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Advocaat Pieter Huitema staat de gedupeerden bij in deze zaak. Hij noemt de uitspraak van de Hoge Raad uniek voor Groningen, zegt hij tegen RTV Noord. 'De positieve uitspraak van de Hoge Raad is een enorme erkenning voor de Groningers, na al die jaren van ellende', zegt hij. 'We krijgen op alle fronten gelijk. Het is een bevestiging van wat het hof twee jaar geleden al heeft uitgesproken.'

Ook de vergoeding voor gederfd woongenot en vermogensschade is een goede stap, zegt hij: 'We zijn nu met andere partijen bezig om daar een rekenmodel voor te maken, zodat we de kosten per woning kunnen uitrekenen. Maar dat gaat echt om heel veel geld. Ik denk samen meer dan een miljard euro.'

Reactie NAM

De NAM heeft inmiddels gereageerd op de uitspraak van de Hoge Raad. "NAM heeft vandaag de uitspraak van de Hoge Raad ontvangen. Het is nu aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen om met inachtneming van deze uitspraak de publieke regelingen voor smartengeld en waar nodig derving woongenot verder vorm te geven en uit te voeren. NAM staat hierbij op afstand."

Lees ook: