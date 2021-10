34 extra AED's erbij in Drenthe

"Dit resultaat is een mooie start en motiveert ons om ook de komende periode aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp", aldus Arwoud Snippe, voorzitter Stichting Hartveilig Drenthe. In veel gemeenten zijn AED's naar buiten verplaatst. Ook zijn inwoners door gesprekken of berichten in lokale kranten en social media gestimuleerd om zich aan te melden als burgerhulpverlener. Verder stond de voetbalwedstrijd van FC Emmen op 24 september in het teken van de campagne.

Hoewel de campagne nu voorbij is, stoppen de acties voor meer AED's en burgerhulpverleners niet. Zo komen er bijeenkomsten voor inwoners en in een aantal gemeenten gaan de colleges van burgemeester en wethouders een reanimatietraining doen.

'Rondje hardlopen'

Een van de burgerhulpverleners is de 54-jarige Henk Dekker uit Balinge. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er burgerhulpverleners en AED's zijn. "In februari 2018 kom ik thuis na mijn werk en voelde me goed, dus ik zeg tegen mijn vrouw: 'ik ga nog even een rondje hardlopen'." Zelf weet Dekker daar niets meer van. De hele dag is hij kwijt. "En tijdens dat rondje rennen zak ik in elkaar, een hartstilstand. Er rijdt toevallig een buurman langs die alarm slaat en de burgerhulpverlening wordt gestart."

Bekijk hier het verhaal van Dekker:

Lees ook: