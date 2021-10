Leerlingen van Salland eren Frida Kahlo op 'Dia de los Muertos'

In het lokaal staan meerdere schedels en ofrendas, versierd met de vrolijkste kleuren en tekeningen. "Ik heb mijn skull roze gemaakt", vertelt Quinty. "En ik heb er allemaal witte bloemetjes opgeplakt. Ik vind hem wel mooi geworden." Samen met een klasgenoot is ze nu bezig met het maken van een oferande, dat is een nisje waarin de schedel geplaatst wordt.

Over twee weken is het de Mexicaanse feestdag 'Dia de los Muertos' en dan moeten de kunstwerken af zijn. "Ik maak nog een paar bloemen op de schedel", legt Rosalie uit. "Dat is gebaseerd op de tekenfilm Coco, die gaat over Frida en de feestdag", voegt Chantal toe.

Hun schedel is zwart met allerlei glitters. Terwijl je bij schedels normaal enge creaties zou verwachten. "Nee, dat mag echt niet. Deze dag mag je niet verwarren met Halloween", vertelt docente Karin Kingma. "Bij 'Dias de los Muertos' herdenken de Mexicanen de doden. Ze vieren dat de doden terugkomen. Het is dus heel vrolijk en kleurvol."

Frida Kahlo

De school probeert bij elke grote tentoonstelling in het Drents Museum aan te haken. Daarom is het werk van de leerlingen geïnspireerd op Frida Kahlo en de Mexicaanse feestdag. Maar het is meer dan alleen meer schedels verven en ofrendas maken. De leerlingen leren ook van alles over Frida. "Ik vind haar wel een heel mooi voorbeeld", vertelt Chantal. "Ze was zichzelf en ze was biseksueel. Wat voor die tijd wel heel knap was dat ze daar gewoon voor uit kwam."

De grote schedels en de ofrendas worden, net als het werk van Kahlo, tentoongesteld. Voor het Drents Museum op 'Dia de los Muertos' en dat is op 2 november. De kleinere schedels zijn ook te zien. Die krijgen een plekje in de winkels in de Asser binnenstad. Ook de school zelf staat stil bij de feestdag. "In de godsdienstlessen besteden we er aandacht aan. En we maken een grote ofrenda in de stilteruimte. Op 2 november mogen de leerlingen dan allemaal een foto meenemen van hun overleden dierbare en die zetten we daar dan neer om te herdenken", besluit Kingma.

De leerlingen en hun docenten hopen binnenkort met elkaar naar het Drents museum te kunnen om het werk van Kahlo in het echt te zien.