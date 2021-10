Growing Emmen doet eigen naam eer aan: ondernemersbroedplaats breidt uit

What's in a name? Dan draag je de naam Growing Emmen, dan doe je je naam in praktisch opzicht te veel eer aan. De Emmer ondernemersbroedplaats groeit tegen de klippen op. "Sinds onze start in 2018 is ons ledental elk jaar verdubbeld", glundert Dènis Assen, samen met zijn vrouw Alya de drijvende kracht achter het bedrijf.

Voor de jongste groeispurt zijn opnieuw extra vierkante meters nodig. Daarom bezet Growing Emmen vanaf januari het volledige bedrijfsverzamelpand aan de Parallelweg, het voormalige kantoor van welzijnsorganisatie Sedna.

Growing Emmen heeft al driekwart van het pand in gebruik en vanaf 2022 dus de volle mep. Sociaal-maatschappelijke instanties zoals Vluchtelingenwerk, Itom, Inlia en de GGD verhuizen naar een aangrenzende ruimte. De ondernemersbroedplaats krijgt daarmee twee nieuwe vleugels tot zijn beschikking.

Hamvraag

Sinds Growing Emmen in het najaar van 2018 het pand aan de Parallelweg betrok, zit de groei er goed in, aldus Assen. "We begonnen met twintig leden. Een jaar later lag dat aantal al op vijftig." Sindsdien verdubbelden de cijfers voortdurend. De teller staat inmiddels op ruim 200.

Assen kan zelf de vinger niet echt leggen op de oorzaak voor die groei, behalve het achterliggende idee van Growing Emmen. "Een ondernemer kan aan de eigen keukentafel een fantastisch plan uitbroeden. Maar hoe ga je verder, is dan vaak de hamvraag. Bij ons kun je onderling sparren, kennis opdoen, een netwerk opbouwen of meedoen aan workshops om je vaardigheden op te peppen."

Jasje knelt

In de vleugel waar Inlia nu is gevestigd gaan alle binnenmuren eruit, legt Assen uit. "Het is de bedoeling dat er een ruimte ontstaat voor ontmoetingen met publiek tot zestig man. In de andere vleugel zitten vooral kantoren van Vluchtelingenwerk. Die worden straks ingezet als kantoorruimte voor ondernemers.

Maar wat als volgend jaar het jasje opnieuw gaat knellen? Assen wil zich daar nog niet druk over maken. Groei is geen doel op zich, benadrukt hij. "Het draait er om dat we elkaar onderling versterken en verder brengen."