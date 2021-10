Verkeerswethouder raakt rijbewijs kwijt bij snelheidscontrole Exloo

Vanwege werkzaamheden aan een nieuw zonnepark mochten weggebruikers tijdelijk maar 30 kilometer per uur rijden. Normaal gesproken is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was volgens de politie 102 kilometer per uur.

In een tijdsbestek van een half uur reden afgelopen maandag zeven automobilisten, onder wie Houwing, zoveel te hard dat zij hun rijbewijs kwijtraakten. De politie vordert normaal gesproken het rijbewijs in wanneer iemand buiten de bebouwde kom meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt. Hoe hard de wethouder daadwerkelijk reed, is niet bekend.

Slapeloze nachten

Wethouder Houwing bevestigt dat ze te hard heeft gereden en trekt het boetekleed aan. "Het is me op een onbewaakt ogenblik overkomen, maar dat zorgt er niet voor dat ik het goed kan praten. Ik vind het vreselijk dat het is gebeurd en ik heb er slapeloze nachten van", vertelt Houwing, die naar eigen zeggen nog nooit dergelijke verkeersovertredingen heeft begaan of een ongeluk heeft veroorzaakt.

Ze spreekt van een bizarre situatie, omdat er al een lange tijd geen werkzaamheden plaats hebben gevonden aan het zonnepark. De borden stonden er afgelopen maandag langer dan vier maanden en dus had het zonnepark volgens Houwing een verkeersbesluit aangevraagd moeten hebben bij de gemeente. Dat hebben de bouwers van het zonnepark niet gedaan. "Er is discussie over of de politie wel had mogen meten op een locatie waar geen verkeersbesluit over is genomen. Maar de borden stonden er en ik reed te hard, dus dat is geen excuus", zegt de wethouder.

Aantekening op strafblad

Woordvoerder Loes Kessel van het Openbaar Ministerie laat weten dat er nog geen beslissing is genomen over het al dan niet teruggeven van de rijbewijzen. Normaal gesproken krijgen automobilisten die meer dan 50 kilometer te hard rijden een aantekening op hun strafblad. Wie het daar niet mee eens is, zal naar de rechter moeten stappen.

Kessel spreekt wel van een lastige situatie, omdat de borden er nog stonden terwijl de werkzaamheden mogelijk al klaar waren. "Juist bij zo'n zware beslissing als het invorderen van een rijbewijs moet de bebording in orde zijn. In ieder geval is er ook harder gereden dan tachtig kilometer per uur, want ook na correctie reden zij meer dan vijftig kilometer per uur te hard", vertelt Kessel. De borden zijn inmiddels weggehaald.

Gevolgen voor wethouderschap?

Het rijbewijs van de 64-jarige Houwing is, zoals gebruikelijk in dit soort zaken, naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Binnen tien dagen besluit het OM over hoe de zaak verder gaat. Op de vraag of het innemen van haar rijbewijs gevolgen heeft voor haar positie als wethouder, zegt Houwing eerst de beslissing van het OM af te willen wachten. "Afhankelijk van dat bericht ga ik kijken wat het voor mij als wethouder betekent. Maar ik wil niet op de zaken vooruit lopen", zegt Houwing.