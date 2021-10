Arianne Hartono wil in december kwalificatie Australian Open spelen

"Nu gaan er allemaal mooie deuren voor me open", glundert ze. "Ik ben er hartstikke blij mee. Die evenementen zie je normaal alleen maar op tv. En ik zou daar straks ook kunnen staan. Ik word ook helemaal zenuwachtig als ik het er nu over heb. Maar wel mooi zenuwachtig."

Eerste WTA-zege

Vorige maand in Luxemburg pakte Hartono haar eerste WTA-zege. Het werd landelijk nieuws. WTA staat voor Women's Tennis Association en wordt gezien als de Champions League van het vrouwentennis. Het is een belangrijke stap naar een nieuw hoofdstuk in haar carrière.

"Op het niveau waar ik nu zit gaat het er niet meer om wie de beste fore- of backhand heeft. Want die kan iedereen slaan. En iedereen kan ook wel een goede strategie of tactiek bedenken. Maar uiteindelijk gaat het erom wie er mentaal het meeste wil en wie er het hardst voor wil gaan."

'Je moet je niet gek laten maken'

Jan Willem Koopman, die Hartono al twaalf jaar traint, beaamt de lezing van zijn pupil en vult aan. "Je moet het elke dag kunnen opbrengen: zowel fysiek als mentaal. Je moet zorgen dat je fris bent in je hoofd en je makkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden. Je moet je niet gek laten maken door wat dan ook en heel erg in het moment kunnen presteren. En je moet ook vooral doen wat je in de training hebt geoefend."

Australian Open

Voor de Australian Open wordt de top honderd van de wereld rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Voor het kwalificatie-toernooi is er daarnaast nog een groot schema van 128 tennissers. Natuurlijk doet niet iedereen mee. Maar uit voorzorg is het goed als Hartono, als nummer 243, nog vijftien plaatsen stijgt op de wereldranglijst om zeker te zijn van kwalificatiewedstrijden in Australië.

"Eind deze maand speel ik eerst nog een ITF toernooi in Frankrijk. (ITF staat voor Internationale Tennis Federatie. Het is voor lager geplaatste spelers dan het WTA-circuit) En daarna reis ik door naar Argentinië voor twee WTA-toernooien en een ITF toernooi. Ik moet wel zo ver weg omdat er in de buurt geen WTA-toernooien zijn. Als ik wil stijgen op de ranglijst moet ik wel WTA toernooien spelen, want daar zijn relatief veel punten te verdienen."