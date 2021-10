'Kamikaze Debby' Mansveld heeft haar wielergenen goed overgedragen

"Ik ben een mooi-weer-fietser geworden. Als de zon schijnt haal ik m'n fiets uit de schuur en gaan we een rondje rijden", vertelt Mansveld tevreden. Inmiddels is ze moeder van drie kinderen: Roy (13), Marek (12) en Eline (10). Alle drie zitten ze in Zwitserland bij een wielervereniging en rijden ze mountainbike- en wegwedstrijden.

"We zijn hartstikke blij dat ze het alledrie leuk vinden en dat we het als gezin ook samen kunnen doen. In de coronatijd was het ook mooi dat we met goed weer met z'n allen een stuk konden gaan fietsen. En ze doen niets liever", vertelt Mansveld.

Amstel Gold Race

Oudste zoon Roy weet wel dat mama ooit de eerste Amstel Gold Race voor vrouwen heeft gewonnen. In 2001 versloeg de Drentse sprintster in Maastricht Mirjam Melchers en Leontien van Moorsel.

"Er zijn wel meer dingen waar ik trots op ben. Ik ben natuurlijk blij met die Amstel Gold Race die ik heb gewonnen. Maar ook met de Ladies Tour, etappes in de Giro en de Tour. Ik heb overal wel een beetje m'n wedstrijdjes gewonnen", vertelt Mansveld.

'Best een beetje jaloers'

Toch kreeg ze niet de waardering die de vrouwen tegenwoordig krijgen voor vergelijkbare prestaties. "Maar de tijden zijn veranderd. Als ik nu naar al die wedstrijden op tv kijk, die worden allemaal uitgezonden, dan ben ik best wel een beetje jaloers, dan denk ik 'wauw'."

(artikel gaat verder na de video)

Zwitserland

De laatste jaren van haar carrière reed Mansveld in Vlaamse dienst. Haar huidige man Rik, die zelf ook een tijd deel uitmaakte van het profpeloton, was daar mecaniciën. De twee werden verliefd op elkaar. En terwijl Mansveld nog in België woonde vertrok Rik voor z'n werk naar Zwitserland. Toen bleek dat ze zwanger was, volgde ze hem. De kans dat ze ooit weer terug verhuizen naar Nederland of België is niet groot. Alle vijf hebben ze het prima naar hun zin in Zwitserland. Wel is het traditie om de herfstvakantie bij familie in Drenthe door te brengen.

Abrupt einde

Oudste zoon Roy is de reden dat de wielercarrière van Mansveld in 2007 abrupt ten einde kwam. "Ik was ineens zwanger. Ik had m'n afscheid al wel aangekondigd, maar ik was nog aan het trainen voor de Holland Ladies Tour omdat ik m'n carrière mooi wilde afsluiten. Maar dat ging dus niet meer. Maar ik had natuurlijk daarna ook m'n handen vol aan Roy, dus zoveel last heb ik er niet van gehad", besluit Mansveld.