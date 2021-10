Wat is er deze herfstvakantie te doen in Drenthe?

En ook als je liever niet door de wind en door de regen gaat, is er genoeg te doen, dus geen zorgen! Wij zetten weer allerlei tips voor je op een rij.

Zin om te bewegen?

Voor de sportievelingen is er bijvoorbeeld de Afrikaloop. Dit is het enige georganiseerde zevendaagse wandelevenement in Nederland, met verschillende routes door Drenthe. Zeven, vier, drie dagen of zelfs slechts één dag mag ook. Voor het zestiende achtereenvolgende jaar organiseert de Andreas Manna Stichting (AMS) uit Hoogeveen de Afrikaloop.

Al jaren komen mensen uit heel Nederland om de sfeer te proeven van dit georganiseerde wandelevenement. Al wandelend passeren wandelaars prachtige natuurgebieden, historische plaatsen en oude wandelpaden in Drenthe. Dagelijks is er keuze uit etappes van 10, 15, 25 en 35 km. De start en finish zijn elke dag in een andere plaats. De eerste dag wordt er gestart en gefinisht in Hoogeveen. De tweede dag in De Wijk. De volgende dag in Ruinerwold, daarna in Uffelte, Beilen, Pesse en de laatste dag is de start en finish in Echten. Het wandelevenement is van 16 tot met 22 oktober. Voor meer informatie kijk je hier of op facebook.

Liever wat sneller?

Als bewegen wel je ding is maar je liever wat sneller gaat dan wandelen, dan kun je meedoen met de Zuidlaardermarktloop. Traditiegetrouw vindt de loop altijd plaats op de zaterdag voorafgaand aan de Zuidlaardermarkt. De Zuidlaardermarkt wordt dit jaar voor de 820ste keer gehouden en geldt als de grootste én oudste paarden- en warenmarkt van West-Europa.

Om 10.30 start de Kidsrun over een afstand van 2,2 km. Kosten hiervoor zijn bij voorinschrijving 4 euro en bij na-inschrijving 5 euro. Om 11.15 uur gaan de 5 en 10 km lopers van start. Deze afstanden zijn onderdeel van de Rabocup Assen Noord Drenthe. Kosten hiervoor zijn bij voor-inschrijving 7,50 euro en bij na-inschrijving 9 euro. Voor iedereen die van hardlopen houdt is er dus een geschikte afstand. Er kunnen maximaal 800 deelnemers meedoen, dus schrijf je snel in via www.inschrijven.nl.

De start en finish is voor Sportshop Ruchti aan de Stationsweg 14 in Zuidlaren.

Zuidlaardermarkt

En natuurlijk is er nog de Zuidlaardermarkt zelf. De Zuidlaardermarkt is een evenement dat barst van de tradtities. Het wordt dit jaar voor de 820e keer gehouden en geldt als de grootste én oudste paarden- en warenmarkt van West-Europa. Het is onmogelijk te achterhalen hoeveel Zuidlaardermarkten er daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar als jaar van ontstaan wordt het jaar 1200 aangehouden. Toch zijn er concrete aanwijzingen dat er rond het jaar 1000 al markten in Zuidlaren werden gehouden.

Niet alleen op de derde dinsdag van oktober bruist het in Zuidlaren; dit geldt ook voor de dagen ervoor. Vanaf vandaag staat het dorp al bol van de activiteiten. Alles over de evenementen rondom de Zuidlaardermarkt kun je vinden op deze website.

De kermis duurt tot en met woensdag 20 oktober.

Zin om te griezelen? (Rechten: Pixabay)

Griezelen in Drouwenerzand

Wil je echt even lekker griezelen en ben je niet bang aangelegd? Kijk dan eens of een bezoekje aan Drouwenerzand de moeite waard is!

Het attractiepark is elke zaterdag in oktober én woensdag 20 oktober omgebouwd tot Halloween-park. Overdag is er een luchtige versie die ook voor kinderen geschikt is, maar na de griezelparade om 18.00 uur begint het serieuzere werk.

Naast de 'griezels' in het park zijn er ook twee indoor routes van 'Freek de Vilder'. Daar worden de zenuwen echt op de proef gesteld. De avond wordt afgesloten met een professioneel vuurwerk.

Regenboogbraderie Coevorden

Wie gaat voor gezelligheid kan ook naar Coevorden. Zaterdag is er een regenboogbraderie, georganiseerd door het diversiteitsplatform Coevorden, de Coevorder Handelsvereniging en het Centrum Management.

Naast dat verschillende ondernemers hun handelswaar proberen te slijten, trakteren ze het winkelend publiek op een regenboogtraktatie tijdens de reguliere winkeltijden, van 10.00 uur tot 17.00 uur in de binnenstad van Coevorden.

De Regenboogweek Coevorden wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden, Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022.

Het paddenstoelenseizoen is weer aangebroken (Rechten: RTV Drenthe/Marieke Rosier)

Paddenstoelenexcursie

Heb je even je buik vol van cultuur en ga je liever voor natuur? Probeer dan eens een paddenstoelenexcursie.

Op 19, 21, 24, 26 en 28 oktober kom je struinend door het kleurrijke bos allerlei soorten paddenstoelen tegen. Van hele kleine tot grote en van eetbare tot giftige. Sommige met de meest onheilspellende namen, zoals dodemansvingers, vliegenzwam en kale inktzwam.

Met de zoekkaart kun je zelf herkennen welke paddenstoel je tegenkomt. De gids vertelt er allerlei verhalen bij. Er gaat een wereld voor je open! Tip: neem een klein spiegeltje mee en je camera mee. De tocht begint om 13.30 uur bij het Buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha, en duurt twee uur.

Ierse muziek op bijzondere locatie

Zaterdagavond kun je in het kleine kerkje in Gieterveen genieten van prachtig intieme en meeslepende Iers traditionele muziek.

De band Fling treedt op als duo met Annemarie de Bie op zang, de Ierse houten dwarsfluit, de bodhrán (Ierse trommel) en gitaar. Evertjan 't Hart bespeelt de magische Uilleann Pipes (Ierse doedelzak), bouzouki en gitaar.

De laatste acht jaar reisde Fling met vier verschillende muziekprogramma's langs de theaters van Nederland en dit met zeer veel succes. Na jaren van theaterzalen brengt Fling nu een nieuw intiem programma, op maat gemaakt voor de kleinere podia én voor de gelegenheid als ijzersterk duo.

De entree is 10 euro, en reserveren is verplicht. Overigens is dit concert alleen toegankelijk voor wie is gevaccineerd, hersteld of getest, en dat kan bewijzen middels een QR-code.

Reserveren is verplicht en kan via info@hetkleinekerkje.nl of bel 06-27033094. Voor meer informatie kijk op www.hetkleinekerkje.nl.

Dit kan je verwachten van Fling:

Op verjaardagsvisite bij Havezate Mensinge

Het is niet alleen herfstvakantie, maar ook nog eens Oktobermaand Kindermaand. En in het kader daarvan wordt iedere zaterdagochtend op Havezate Mensinge een verjaardagsvisite voor kinderen gehouden.

Het verhaal gaat terug naar 1895 als oom Pieter Dirk Kymmell zijn jarige nichtje Christine komt feliciteren. Pieter Dirk woont in Leeuwarden en komt met de koets naar Roden. Daar wordt hij getrakteerd op Mensinge. Kinderen maken o.a. kennis met koetsier Jacob, kunstschilder Coenraad de broer van Christine en dienstbode Aaltje. Zij wijst de kinderen de weg op Mensinge en vertelt anekdotes.

Op zaterdag 16 en 30 oktober zijn er verjaardagvisites voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en op zaterdag 23 oktober voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Zij zijn vanaf 10.00 uur welkom op Mensinge en de toegang voor dit evenement is gratis. Vooraf aanmelden op: educatie@mensinge.nl

Oktobermaand Kindermaand

Heb je in bovenstaande suggesties niets kunnen vinden waarvan je denkt: 'ja, dat is nou leuk?' Vergeet dan niet dat het Oktobermaand Kindermaand is. Voor de kinderen is er in de herfstvakantie, en daarbuiten, dus van alles te doen. Een compleet overzicht van de activiteiten per gemeente vind je hier.