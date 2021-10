NK Schaken in Hoogeveen van start zonder titelverdediger Van Foreest

De top van de Nederlandse schaaksport strijdt er om de belangrijke titel, maar zonder titelverdediger Lucas van Foreest. De schaakkampioen besloot zich af te melden voor het toernooi, omdat hij geen toegangsbewijs wil tonen. "Het is heel spijtig", vindt toernooidirecteur Loek van Wely. "De maatschappij blijkt verdeeld in de discussie over de QR-code. De consequentie is dat we daardoor Lucas van Foreest moeten missen."

Coronatoegangspas verplicht

Het toernooi vindt plaats in het raadhuis. De gemeente Hoogeveen heeft daarom verplicht dat de deelnemers een QR-code moeten laten zien. Maar dat zou de voorbereiding schaden ten koste van de tegenstanders, zo vonden zes schakers. Van Foreest spande daarom met hen een kort geding aan, maar de rechter gaf hen ongelijk. Na de uitspraak besloten vier van de zes aanklagers zich voor het toernooi af te melden.

Toernooidirecteur Loek van Wely (Rechten: RTV Drenthe)

Beste spelers

"We begrijpen het standpunt van de schakers", vertelt Van Wely. "Maar we staan tussen twee vuren in. We hebben er alles aan gedaan om ze toch nog aan het spelen te krijgen, maar dat is niet gelukt."

Ook de deelnemers vinden het een gemis, maar profiteren er tegelijkertijd ook van. "Als die groep zich niet had afgemeld had ik nu niet mee kunnen doen", vertelt Nico Zwirs. "Voor mij is het dus een geluk. Aan de andere kant is het jammer, omdat je altijd de beste spelers wilt hebben op het toernooi."

Niet makkelijk

"Het is gelopen zoals het is gelopen", sluit Robin Swinkels zich erbij aan. "Er is er nu eentje minder, maar er zijn nog steeds 24 deelnemers. Makkelijk zal het dus zeker niet worden."

Het toernooi duurt tot en met maandag. Later in het weekend komen ook de vrouwen en de amateurs aan de beurt.