Aqua Mundo op Huttenheugte weer open: nieuw maar nog steeds vertrouwd

"Ja, je ziet mijn lach, hè?", straalt parkmanager Harry Bakker vol trots. Terwijl de eerste gasten inchecken wandelt hij een laatste ronde door het zwemparadijs.

Groot onderhoud

De grootste klus was het zestien meter hoge dak dat vervangen werd. Het bouwteam verdeelde de glazen koepel als het ware in zestien taartpunten. Die werden er één voor één eraf gehaald en vervangen door een gloednieuw dak. "Er is zes weken lang echt gebuffeld door aannemers, bouwvakkers en onze eigen mensen", vertelt Bakker.

"Behalve het nieuwe dak hebben we ook nieuwe beplanting, nieuw tegelwerk in het zwembad en hebben we de douche- en kleedruimte gestript en helemaal opnieuw opgebouwd", legt de parkmanager uit. "Kijk, wat je thuis doet aan onderhoud, doe je ook met onroerend goed. Dat moet je goed onderhouden." In totaal kostte de verbouwing ruim dertig miljoen euro.

De Huttenheugte ontvangt vanaf vandaag weer gasten:

Wildwaterbaan

Bijna elke Drent heeft wel herinneringen aan De Huttenheugte. Vooral de wildwaterbaan en het golfslagbad staan bij veel mensen in het geheugen gegrift na kinderfeestjes of weekendjes weg. "De Huttenheugte zonder wildwaterbaan, dat kan natuurlijk niet. Ik zou bijna zeggen: is de Paus Katholiek?" lacht Bakker.

Behalve een nieuw dak boven de wildwaterbaan is die klassieker verder dan ook niet aangepast. "De wildwaterbaan is natuurlijk een blijvertje. Die hoort bij Center Parcs, zit echt in ons DNA", vindt de parkmanager. Glunderend kijkt hij naar een grote waterspeelplaats iets verderop. Een soort piratenschip staat daar in het water. Een nieuwe speelplek voor kinderen.

De ingang van de wildwaterbaan in De Huttenheugte (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Inchecken

Na zes weken van sluiting kan De Huttenheugte nu dus weer gasten ontvangen. "Ja, die zes weken waren raar. Het liefst leg je gasten in de watten. Maar goed, je moet ook vernieuwen en onderhoud plegen", blikt Bakker terug.

Bij de ingang van het park is ook het een en ander veranderd, vertelt de parkmanager. "Mensen kunnen digitaal inchecken. Ze maken dan thuis een boeking, krijgen een voucher of QR-code en die tonen ze hier. Dan krijgen ze een polsbandje en daarmee kunnen ze hun bungalow in en alles hier op het park regelen, zoals arrangementen of activiteiten."

Doorbouwen

De verbouwing van Aqua Mundo zit er dan wel op, de helmen van de bouwvakkers kunnen nog niet af. Het komende jaar worden namelijk alle 658 bungalows stapsgewijs aan de binnenkant onder handen genomen. Maar daarvoor hoeft het park niet dicht en de gasten zullen weinig van de verbouwing meekrijgen.

Voor nu staat eerst de herfstvakantie voor de deur, iets waar parkmanager Bakker en zijn personeel naar uit hebben gekeken. "We zitten hartstikke vol, dus dit is een goed begin", aldus een tevreden Bakker tot besluit.

