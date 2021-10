Sportclubs Meppel krijgen professionele beveiliger van gemeente

Gemeenten hebben vanuit de Rijksoverheid geld gekregen om horecavoorzieningen te ondersteunen bij het controleren van het coronatoegangsbewijs. Meppel doet nu deze handreiking ook naar sportverenigingen.

Vier verenigingen hebben tot nu toe van dit aanbod gebruik gemaakt, maar er is nog budget voor meer verenigingen die dit zouden willen. Maar niet alle clubs hebben dit nodig. Een aantal heeft geen eigen kantine of ontvangt geen grote aantallen bezoekers.

Teamgenoten weigeren

FC Meppel, een van de grootste sportclubs van Meppel, behoort tot de clubs die zich nog niet heeft gemeld. Daar komt komende week verandering in. "We zijn erg blij met deze actie van de gemeente", zegt voorzitter Hans ter Voorde. Nu ligt de controle van de coronacheck-app nog bij vrijwilligers.

"We hebben al weinig vrijwilligers. Dan is het niet leuk om deze moeilijke taak bij ze neer te leggen", vertelt hij. "Het is niet makkelijk om je clubgenoten of zelfs vrienden hierop aan te spreken. 's Morgens sta je samen in de supermarkt, 's middags moet je iemand toegang weigeren. Dat zorgt voor discussies."

Kantine leeggeruimd

FC Meppel krijgt daarom vanaf volgende week zaterdagmiddag ondersteuning. De gemeente regelt het contact met het beveiligingsbedrijf, de beveiliger staat op het afgesproken tijdstip op het sportpark en helpt met het scannen van de QR-codes. "Wij kiezen ervoor om daar 's middags gebruik van te maken, omdat daar het zwaartepunt qua drukte ligt", vervolgt de voorzitter. "Dan spelen de senioren en die blijven nazitten."

Tot nu toe had FC Meppel de hulp nog niet nodig. "Het was nog mooi weer de afgelopen weken", vervolgt Ter Voorde. "We hadden de hele kantine leeggeruimd. Er stond geen stoel meer in en we hielden iedereen buiten op het terras. De kantine was toen alleen open voor afhaal en dat ging prima. Nu het weer verandert zijn we blij met deze oplossing."

Lees ook: