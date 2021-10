Liveblog: Veldmate zorgt in extremis voor Drentse driepunter [gesloten]

Beide ploegen gingen met een doelpuntloze stand aan de thee. Al was FC Emmen via Van Ooijen, Mendes en Hilterman erg dicht bij een voorsprong. Met name Van Ooijen, die met een subtiel stiftje en een hard schot het vijandelijke doel onder vuur nam, had het geluk niet aan zijn zijde. De eerste inzet werd gekeerd door Norbert Alblas. Zijn tweede schot scheerde langs de kruising.

Op de kin

De thuisploeg had de hele wedstrijd eigenlijk weinig in de melk te brokkelen, maar kwam vlak na rust plotseling op voorsprong. Een sterke actie van aanvalsleider Kay Tejan kon hij vervolgen met een dieptebal op Justin Mathieu. Met een puik schot in de verre hoek wist hij Emmer doelman, Michael Brouwer, te passeren.

Dat was een tik voor FC Emmen. Regelrecht op de kin. Na een uur spelen besloot trainer Dick Lukkien dan ook in te grijpen. Hij haalde zijn spits, Jeredy Hilterman, naar de kant en bracht 'de gladde pier', oftewel Fins international: Jasin-Amin Assehnoun.

Gouden greep

Een gouden greep, want de invaller wist tien minuten later à la Arjen Robben vanaf de rechterkant naar binnen te trekken. Op het droge schot met links had Alblas geen antwoord. Dat gaf de Drentse burger moed, al bleef FC Emmen in balbezit erg slordig.

Uiteindelijk was het Jeroen Veldmate die in blessuretijd een hoekschop van Assehnoun verlengd zag worden door basisdebutant Oussama El Azzouzi. De aanvoerder stond op de juiste plaats om de bal vervolgens hard in de kruising te knikken en daarmee in extremis de punten voor zijn ploeg veilig te stellen.

Al met al was het allerminst overtuigend in Oss, maar er is een bepaald gezegde in het voetbal dat betrekking heeft op overwinningen in dergelijke partijen. 'Als je zulke wedstrijden wint, dan..' Lukkien zal echter weinig met zulke gezegdes hebben.

Scroll naar beneden om het liveblog van de wedstrijd tussen TOP Oss en FC Emmen op het gemak terug te lezen!