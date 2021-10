Leefbaar Borger-Odoorn wil debat over hardrijdende wethouder

Er moet een debat komen over de verkeersovertreding van verkeerswethouder Nynke Houwing. Dat wil Leefbaar Borger-Odoorn. Houwing reed meer dan vijftig kilometer te hard op een plek waar vanwege werkzaamheden de maximumsnelheid was verlaagd naar dertig kilometer per uur.

Ze was een van de zeven automobilisten die hun rijbewijs moesten inleveren. Volgens Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn is het tijd dat Houwing heel goed naar haar eigen positie kijkt: "Als wethouder moet je als goed voorbeeld dienen. Nu wordt het erg kritisch voor haar."

'Op glad ijs'

Leefbaar Borger-Odoorn heeft in de gemeenteraad veel aandacht voor verkeer en de leefomgeving. Daarin voelt De Groot zich niet vaak gehoord door de wethouder. "Zij is altijd wars van onze verkeersoplossingen en heeft altijd een reden om ze te weerleggen. Nu overkomt haar zelf iets en dan schermt ze met dat de situatie daar niet in orde was. Houwing is in een bevoorrechte positie en wil daar naar kijken. Daarmee begeeft ze zich op glad ijs."

Andere raadsleden zijn minder kritisch op Houwing. "Het is niet aan mij om te oordelen wat betreft het gedrag van mensen", zegt Pieter de Groot van GroenLinks. "Als mensen moeten we allemaal onze eigen verantwoordelijkheden dragen. Houwing is als wethouder verstandig genoeg om tot een besluit te komen wat ze gaat doen. Maar als die niet door de publieke opinie wordt gedragen, dan komt daar vroeg of laat een reactie op."

'Iedereen maakt snelheidsovertredingen'

"Iedereen maakt wel eens een snelheidsovertreding, een wethouder ook", is Henk Zwiep (PvdA) begripvol. "Maar tegelijkertijd hebben we ook een voorbeeldfunctie en dan is dit jammer." Zwiep wil niet vooruitlopen of Houwing kan aanblijven als verkeerswethouder. Dat wil Martin Hoogerkamp van D66 ook niet. "Het is jammer dat dit is gebeurd, maar Houwing neemt haar verantwoordelijkheid en dat kan ik waarderen. Ik wacht nader onderzoek af."

