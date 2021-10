Dick Lukkien: "Drie punten binnen en nu snel de bus in"

Volgens Lukkien had Emmen zichzelf voor rust moeten belonen. Kansen op de openingsgoal waren er voor Hilterman, Mendes en Van Ooijen. "Het was niet zo dat we geweldig speelden, want daarvoor was het af en toe veel te slordig. Maar we waren wel heer en meester. TOP Oss kwam niet dichter dan 30 meter van onze goal. Ik denk dat Brouwer niets te doen heeft gehad."

De tweede helft was volgens Lukkien heel matig van Emmen-kant. "We hadden de wissels nodig om het tij te doen keren. Met Keziah Veendorp kwam er meer rust in ons spel en Jasin-Amin Assehnoun was belangrijk bij de goals. Wat me deze avond geleerd heeft? Dat we al met al nog te labiel zijn in onze prestatiecurve."