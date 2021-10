Roze Loper uitgerold bij zorginstellingen in Emmen en Coevorden

Dat viel Marjet Bos op, zelf lesbienne en ambassadeur voor Roze 50+. "Ik ben geestelijk verzorger geweest in mijn werkzaam leven en ik merkte dat veel ouderen terug de kast in gaan wanneer zij in een woonzorgcentrum terechtkomen."

Wanneer ouderen moeten verhuizen naar een nieuwe omgeving waar ze niemand kennen en ziek zijn, dan worden zij ineens afhankelijk van de zorg van onbekenden. "In deze nieuwe en onwennige situatie voelen ouderen zich vaak onzeker," legt Bos uit. "Ook omdat ze in hun leven vaak hebben meegemaakt dat mensen negatief denken over de LHBTI-gemeenschap." Dat is volgens Bos de voornaamste reden waarom ouderen vaak niks meer durven te zeggen over hun geaardheid wanneer zij naar een zorginstelling gaan.

Een vader die niet meer met je praten wil

Samen met zanger Klaas Spekken en pianist Vincent Grit bedacht ze daarom een theatervoorstelling met als titel 'Alles goed? Iedereen zichzelf?!'. De voorstelling is gevuld met liedjes en verhalen vol voorbeelden over de LHBTI-gemeenschap. Op die manier willen zij op een laagdrempelige manier aandacht vragen voor deze kwestie binnen zorg- en welzijnsinstellingen.

Volle zaal bij Woonwijkcentrum Holdert in Emmen (Rechten: Ana Ivis)

In het kader van de Regenboogweek speelde de theatervoorstelling woensdag in Woonwijkcentrum Holdert in Emmen en vrijdag in Woonzorgcentrum De Schutse in Coevorden.

"Klaas is homoseksueel, ik ben lesbienne en Vincent is biseksueel, zo hebben we meteen drie letters van de LHBTI te pakken", start Bos de voorstelling in Emmen. Klaas Spekken legt tijdens de voorstelling uit hoe hij aan zijn ouders vertelde dat hij niet op meisjes valt. "Mijn moeder die had niet anders verwacht, maar mijn vader wilde een half jaar niet met mij praten. Later is dat gelukkig goed gekomen".

Blij met alle reacties

De voorstelling is druk bezocht in Emmen. Meer dan tachtig mensen schreven zich in om erbij te zijn en tijdens de voorstelling zelf schuiven er steeds meer mensen aan. De hoek waar de rollators staan, wordt voller en voller. De gekleurde hapjes en drankjes die worden geserveerd tijdens de voorstelling zullen daar ongetwijfeld aan bijgedragen hebben.

Na de voorstelling in Emmen komen er veel persoonlijke reacties uit de zaal. Vetje Homan vertelt: "Mijn bonuskleinkind had eerst een vriendin en nu een vriend, ik vind het geweldig." Haar buurvrouw Grietje Koops vertelt: "Mijn buurman was eerst getrouwd en heeft twee kinderen. Nu woont hij samen met een man en eerlijk gezegd vind ik hem nu veel aardiger." Maar er is ook een meneer die er erg boos van wordt 'want dat mag niet, zo staat het in de Bijbel.' En een mevrouw die aangeeft 'dat het zo jammer is voor die mensen, want ze kunnen geen kinderen krijgen.'

Met een speciale voorstelling wordt de regenbooggemeenschap in woonzorgcentra besproken (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Bos geeft aan blij te zijn met alle reacties. "Dat is de bedoeling van deze show, het onderwerp op tafel krijgen bij de mensen zodat erover gesproken wordt binnen deze doelgroep."

Roze Loper

Maar er is nog een reden waarom deze theatervoorstelling in beide zorginstellingen speelt deze week. Met deze voorstelling starten beide centra het traject voor het krijgen van een Roze Loper-certificaat.

De Roze Loper is een keurmerk. De instellingen die het keurmerk krijgen, dragen daarmee uit dat de rechten van ieder mens binnen de instelling beschermd zijn. Tolerantie, respect en openheid gelden daarbij als vaste waarden.

Anneke Strijker, coördinator bij Woonwijkcentrum Holdert, vertelt: "Wij vinden het belangrijk voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers dat ze hier op een veilige plek zijn en kunnen zijn wie zij zijn. Het keurmerk zet daar naar de buitenwereld een stempel op. Zodat ouderen weten dat wij daar open voor staan en aandacht voor hebben. Dat vinden wij als locatie erg belangrijk."

Tekenend volgens Bos is 'dat verder geen enkele instelling in Drenthe het keurmerk Roze Loper heeft'. Ze is daarom ook 'enorm blij' dat de twee zorginstellingen van Treant in Emmen en Coevorden in het certificeringstraject stappen deze week.