Ruim honderd wapens ingeleverd bij inzameling in Drenthe

De politie houdt deze week een wapeninleveractie en in Drenthe zijn tot nu toe ruim honderd wapens ingeleverd. Met deze voorlopige opbrengst is de politie erg tevreden.

Het is de Week van de Veiligheid en in heel Drenthe zijn er daarom wapeninleverpunten bij politie of gemeenten. In ieder geval in elke Drentse gemeente is minstens één inleverpunt. Die zijn nog tot en met morgen te gebruiken.

Het inleveren van nep- steek- of vuurwapens is deze week zonder consequenties. De politie hoopt op deze manier zoveel mogelijk wapens van straat te halen. Steekwapens kunnen zo ingeleverd worden, voor vuurwapens moet een afspraak gemaakt worden.

In Drenthe zijn dus tot nu toe ruim honderd slag- stoot- of steekwapens ingeleverd, zo laat de politie weten. In Friesland waren dit er ruim 25 en in Groningen ruim 120. In heel Noord-Nederland werden ook nog eens 27 vuurwapens ingeleverd. De politie hoopt maandag de totale opbrengst van de actie bekend te maken.

