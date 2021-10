Emmen krijgt tijdelijke noodopvang voor asielzoekers om Ter Apel te ontlasten

Het voormalige Fletcher Hotel in Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

Emmen krijgt een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In het voormalige Fletcher hotel wordt een opvang gemaakt voor ouders met kinderen, zo maakt de gemeente Emmen bekend.

In totaal is er plek voor zo'n 30 tot 35 gezinnen. De gemeente, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de eigenaar van het voormalige hotel hebben afgesproken dat de opvang tot uiterlijk 8 januari 2022 in het gebouw blijft.

Noodkreet Ter Apel

De gezinnen die naar Emmen komen, worden overgeplaatst vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De instroom van asielzoekers is daar zo groot dat er te weinig plek is om iedereen goed onderdak te kunnen bieden. De gemeente Emmen laat weten gehoor te geven aan de noodkreet van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

De komende dagen wordt het voormalige hotel klaargemaakt voor de noodopvang. De eerste gezinnen worden in de loop van de komende week verwacht op de locatie in Emmen. Omwonenden van de opvang ontvangen volgens de gemeente een brief met informatie.

Tenten

Vandaag werd bekend dat het COA ook tenten gaat plaatsen bij bestaande asielzoekerscentra om zo extra capaciteit te creëren, zo meldt RTV Noord. Ook roept Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad bij elkaar om de urgente situatie te bespreken.

Zorgappartementen

De gemeente Emmen benadrukt dat de opvang tijdelijk is. Voor het voormalige Fletcher Hotel zijn plannen voor 55 zorgappartementen. Die plannen blijven overeind. De noodopvang van asielzoekers heeft daar verder geen invloed op.

