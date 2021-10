Levensgroot houten standbeeld Harry Muskee onthuld bij Cuby-museum in Grolloo

De houten Muskee is gemaakt door boomkunstenaar Jelmer Zwaan uit Meppel.

Drentse eik

Zwaan zaagde, freesde en beitelde de blueslegende uit een dikke Drentse eik. De boom viel twee jaar geleden om in de buurt van Nijeveen tijdens een dikke storm. "Hij werd bij mij afgeleverd om er ooit iets moois mee te doen", vertelde Zwaan eerder.

Het houten beeld is een van de vele eerbetonen aan de Drentse blueslegende die tien jaar geleden overleed. In Grolloo is al een bronzen beeld, een museum en een Harry Muskeepad te vinden. En in zijn geboorteplaats Assen ligt al een jaar een rotonde met zijn naam.

Harry Muskee van hout (Rechten: RTV Drenthe / Jan Sliep)

De opdracht voor het houten beeld komt van Lukas Wever uit Hengelo. De in Borger geboren en getogen Wever is een groot fan van Cuby+Blizzards. Ook was hij vijftig jaar lang bevriend met Muskee.

"Ik wilde iets bijzonders doen rond zijn sterfdag. Omdat ik had gezien hoe Jelmer als boomkunstenaar prachtige beelden kan maken, dacht ik aan een beeld van Muskee. Wat is er nu mooier dan een Drents icoon als Harry uit een Drentse eik te laten zagen door een Drentse boomkunstenaar", aldus Wever.

Eerder gingen we langs bij boomkunstenaar Jelmer Zwaan om te kijken hoe hij Muskee uit hout maakte:

RTV Drenthe maakte een zesdelige podcast over het leven van Harry Muskee. Deze afleveringen waren te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Maar de podcast HARRY is ook nog altijd te beluisteren in je favoriete podcast-app en via iTunes en Spotify.

