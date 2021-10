Wethouder Houwing voorlopig zonder verkeersportefeuille na snelheidsovertreding

Gisteren werd bekend dat de VVD-wethouder haar rijbewijs heeft moeten inleveren vanwege een snelheidsovertreding. Dat gebeurde bij een verkeerscontrole op de Oude Dijk tussen Exloo en 2e Exloërmond. Op de weg is de maximumsnelheid daar normaal 80 kilometer per uur, maar vanwege werkzaamheden is dit verlaagd naar 30 kilometer per uur.

In het Radio Drenthe-programma Cassata vertelt Mark Strolenberg dat hij contact heeft gehad met Houwing over het voorval. "We kennen elkaar, de lijnen zijn kort. Nu ik Kamerlid ben, wil ik contact hebben en houden met de regio. Dus ik heb haar even gebeld. Ik vind het verstandig dat ze de portefeuille verkeer heeft doorgeschoven. Het is nu even afwachten wat het openbaar ministerie doet."

Verkeersbesluit

De snelheidsbeperking langs de Oude Dijk staat namelijk ter discussie. Deze duurt langer dan vier maanden en daarom had er eigenlijk een verkeersbesluit aangevraagd moeten worden bij de gemeente en dat is niet gebeurd. Volgens Houwing is het daardoor nog onduidelijk of de politie daar wel een geldige snelheidsmeting kon doen. "Maar de borden stonden er en ik reed te hard, dus dat is geen excuus", zo zei Houwing gisteren.

Boetekleed

Volgens partijgenoot Strolenberg is dat typisch voor Nynke Houwing om het boetekleed aan te trekken. "Elke politicus moet zich bewust zijn van de voorbeeldfunctie, integriteit is belangrijk. Nynke Houwing is natuurlijk al heel veel jaren politiek actief, bij haar speelde bij mijn weten nog nooit eerder een incident als deze. Het is nu aan haar en de gemeenteraad om bepalen of dit verder gevolgen moet hebben", aldus Mark Strolenberg.

Bij een rondgang langs verschillende fractievoorzitters in de gemeente Borger-Odoorn blijkt dat de meeste partijen nog geen oordeel willen vellen over de toekomst van de wethouder. Alleen Leefbaar Borger-Odoorn stelt haar positie ter discussie en wil een debat over de verkeersovertreding.

