120 kilometer rennen door Drentse natuur: 'Voor sommigen wordt het echt afzien'

De harde muziek maakt de slaperige deelnemer of metgezel wakker. De hardloopnummers worden opgespeld en de bidons gevuld. Voor het startschot wordt er een kleine show opgevoerd en dan kunnen de eerste 150 deelnemers van het hardloopevenement beginnen.

Rennen tot middernacht

"De deelnemers die aan deze lengtes meedoen, zijn heel goed getraind. Die weten wel waar ze aan beginnen", meent organisator Winfried Bats. Ze starten vroeg. De deelnemers hopen voor het donker op het eindpunt te zijn. Of dat lukt is de vraag. Bats verwacht de laatste deelnemer zo rond middernacht over de finish bij camping de Weyert in Rolde te krijgen. "Voor sommigen wordt het echt afzien."

Door het bos en over onverharde wegen zie je deze ochtend allemaal lichtjes schijnen. De routes gaan vooral door de Drentse natuur. "Ik verwacht een route door de mooie natuur met al die herfstkleuren" vertelt deelneemster Hilde Knipping uit Ulft. Ze rent de 87 kilometer. "Ik heb mij voorbereid door veel te lopen en goed voor mezelf te zorgen."

Verschillende afstanden

In totaal doen er ongeveer 600 mensen mee aan het hardloopevenement. Er zijn niet alleen lange routes van boven de vijftig kilometer, maar ook de hardloper die kortere afstanden wil lopen wordt bediend. Deze kunnen routes kiezen van 14, 19 of 30 kilometer.

Vorig jaar werd het evenement drie dagen van tevoren gecanceld in verband met het coronavirus. "Dat was heel erg zuur", zegt organisator Bats. "We zijn blij dat we dit nu wel kunnen doen en je merkt ook aan de mensen dat ze er veel zin in hebben."