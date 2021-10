LTC verslaat gehavend Drenthina

Door de overwinning heeft LTC nu 9 punten uit 4 wedstrijden en staat op de vierde plaats van de ranglijst. Drenthina blijft na 4 wedstrijden op 1 punt staan en bivakkeert in de onderste regionen van de 2e klasse J.

Blessureleed

Drenthina trainer Peter Timmer valt niet te benijden. De oefenmeester miste al acht eerste selectiespelers door blessures en schorsingen en na amper zes minuten voetballen kon Mark Lubberts als negende op het lijstje van de trainer. De middenvelder moest met een spierblessure naar de kant.

Toch was de thuisploeg de iets betere ploeg in de beginfase, zonder dat het kansen kreeg. LTC speelde de eerste 25 minuten ongeïnspireerd en kwam amper in de buurt van het doel van Drenthina. Toch kregen de Assenaren wel meer grip over de wedstrijd en troffen twee keer het aluminium. Eerst dwarrelde een voorzet op de paal en amper een minuut later werd een mooie aanval beloond met een knallende uithaal op de lat.

Vanaf dat moment werd de wedstrijd beter, kregen de gasten de betere kansen, maar ook Drenthina werd een paar keer gevaarlijk. Vlak voor rust miste Janiek Arends de grootste kans voor de thuisclub. De oud vv Emmen speler, miste een haast niet te missen kans, waarna beide teams zonder doelpunten gingen rusten.

Beslissing

In het begin van de tweede helft leek LTC de wedstrijd te beslissen door twee keer te scoren. Stefan Kuntz schoot de Assenaren naar een 0-1 voorsprong, waarna vier minuten later Imre de Jonge de wedstrijd leek te beslissen met de 0-2. Na ruim een uur spelen bracht invaller Vince Jager de spanning weer terug met de 1-2.

In de fase na de drie doelpunten ontspon zich een gevecht op het middenveld, dat weinig kansen opleverde. Twaalf minuten voor tijd bracht Romano Djababoe aan alle onzekerheid een eind. De oud-ACV'er schoot de bal, van een meter of vijftien, droog achter doelman Yannick Berends. In de slotfase kwam de 3-1 overwinning van LTC niet meer in gevaar. In blessuretijd bepaalde Richard Mulder de eindstand op 1-4 door een strafschop te benutten.