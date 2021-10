'Gedwongen reis', het boek over het leven van Molukker Samuël Metiarij is af

"ik denk dat het toch wel een proces was. Ik vind dat mijn zich zo heeft ingezet en zoveel heeft gedaan. Daar is over het algemeen wel over geschreven, maar niet over hem als persoon", zegt Melie Metiarij in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe. Metiarij wil op deze manier haar vader een schouderklop geven want, "Hij verdiende gewoon een boek en met hem overigens ook vele anderen".

Roerig leven

Samuël Metiarij was zowel politiek leider van de Molukse Eenheidspartij (Badan Persatuan) en predikant eerst in woonoord Schattenberg en later in Assen bij de Molukse Evangelische Kerk. In 1986 ondertekende hij met premier Lubbers de zogeheten Gezamenlijke Verklaring, een document dat kan worden beschouwd als een informeel vredesverdrag tussen de Molukse gemeenschap en de Nederlandse overheid. Ook was hij bemiddelaar bij de bezetting van de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar in 1970 en bij de treinkapingen bij Wijster in 1975 en bij De Punt in 1977. Op 4 maart 2007 overleed hij op 89-jarige leeftijd.

Lang proces

Metiarij wilde al heel lang een biografie over haar vader schrijven. Dat heeft ze hem zelfs nog verteld toen hij nog leefde. Ze had ook de hulp van haar vader nodig om het boek te schrijven. "Maar hij trok zijn neus omhoog". Hij wilde geen belangstelling, volgens zijn dochter. "Mensen hebben hem op een voetstuk gezet, dat hoefde hij zelf niet. Hij schoof de aandacht altijd door naar anderen". Metiarij omschrijft haar vader als: "Hij was zeker mijn vader, maar ook zeker die grote leider. Hij leefde zijn leven en wij deden mee. We gingen ook met hem mee". Ook deelde ze veel interesses met elkaar. Melie Metiarij was zelf ook politiek actief voor de PvdA. "Daarvoor deed ik ook al aan de Molukse ethiek".

Heel vaak heeft Melie Metiarij gedacht: "En nu schrijf ik het boek af". Zeker na de dood van haar vader in 2007, maar ook zeker de jaren daarna kwam dat steeds weer terug. En toch ging het schrijven van het boek in de ijskast. Voor het schrijven ging ze ook terug naar de Molukken. Daar sprak ze met verschillende mensen die haar vader ook kende. "Het was een worsteling, maar dat typeert ook het leven van mijn vader, dat ook een worsteling".

Nu wel klaar

"Het voelt nog wel dubbel, maar het is nu wel klaar". Metiarij twijfelt soms nog wel. Volgens haar speelt emotie nog steeds een rol. "En heb ik die wel genoeg aan het woord gelaten en die, en dekt het wel de lading?" Metiarij zegt daarbij dat ze het nu ook wel los kan laten. "Het voelt een beetje wees, m'n ouders zijn er werkelijk niet meer. Maar het voelde wel weer alsof ie leefde omdat er zoveel mensen met hem en voor hem bezig waren".

Reizen afleggen

De titel 'Gedwongen reis' slaat terug op de gedwongen reizen die Samuël Metiarij zijn leven lang door heeft af moeten leggen. Niet alleen de reis van de Molukken naar Nederland in 1951 en de reis die hij binnen Nederland weer moest afleggen. Maar ook de reis om te zoeken naar mogelijkheden om naar de vrije Molukken door te gaan, weet Melie Metiarij.

Op 20 oktober wordt het boek officieel gepresenteerd, "De trouwdag van mijn ouders", voegt Metiarij er aan toe.

De uitzending van Cassata is hier terug te luisteren.

