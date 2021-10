Zelf appelcider maken? Dat is erg populair in Frederiksoord

De cursus bestaat uit drie delen. Een tijdje terug was het theoriegedeelte, vandaag is de praktijkles. En dan begin je natuurlijk bij het begin met het plukken en rapen van appels. En dan moet de groep meteen improviseren. "Ze hebben tijdens de vorige dag een plan gemaakt met welke appels en peren ze willen werken", vertelt Bouwe Ruiter van Fruithof Frederiksoord. "Maar nu komen ze erachter dat niet alle soorten beschikbaar zijn. Dus dit is meteen een goede les voor ze. We moeten het doen met de appels en peren die er wel zijn."

Honderden soorten

Er staan bij de Fruithof zo'n 550 verschillende appelbomen dus er zit ongetwijfeld een goede tussen. En niet alleen appels gaan dus in de cider, deze groep gooit er ook peren bij. "Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar het maakt de appelcider wat zoeter", legt een van de cursisten uit. "Een peer heeft meer tannine dan een appel dus ik vind het wel heel interessant wat dat doet met de cider."

Wat is appelcider? Appelcider is een volgens kenners een heerlijke, licht alcoholische appel drank, variërend van 4% tot 8% alcohol. Echte cider is gemaakt van een mix van gewone en speciale cider appels. Cider wordt vaak bestempeld als biersoort terwijl het meer weg heeft van wijn. Er zijn ook ciders van andere fruitsoorten. Denk bijvoorbeeld aan perry, een cider op basis van peren.

Deze cursist komt overigens uit Limburg en is speciaal voor de cursus naar Drenthe gekomen. "In Limburg doen ze dit niet", zegt hij lachend. "Ik heb thuis wat appelbomen staan en ik heb wel eens cider gemaakt, maar ik wil nu wel eens een keer leren hoe je het maakt dat het ook lekker is. En waar kun je dat dan beter doen in Frederiksoord." En bijgeleerd heeft hij al. "Ik wist niet dat er zoveel verschillende appelsoorten waren en dat ras dus enorm belangrijk is. Maar ik heb ook geleerd dat je tijdens het vergistingsproces kunt bijsturen en dat wist ik niet."

Zelf je eigen producten verbouwen en verwerken is in opmars. Dat merken ze ook in Frederiksoord. Waar ze rekenden op zo'n tien tot twaalf deelnemers, schreef het driedubbele zich in. Ze worden begeleid door ervaren cidermakers die ze het geheim leren van een goede appelcider. Een van hen is Tom Hoogland uit Wapse. "Het geheim is toch wel de tannine. De Nederlandse appels bevatten minder tannine dan appels uit Frankrijk of Engeland. Dus het is de kunst om de appels met wat meer tannine te vinden."

Bekijk hier de reportage:

Over smaak valt niet te twisten

Tijdens de cursus komen de mensen erachter wat ze lekker vinden en wat niet. "Of deze cider lekker wordt, weet ik nog niet", zegt Hoogland. "Het is altijd afwachten, maar als ik zie welke appels en peren ze hebben gebruikt verwacht ik dat ie wel zal smaken." Of dat zo is, weten de deelnemers pas over een maand of acht.

Want vandaag worden de appels geplukt, in stukken gehakt en vervolgens geperst. Daarna gaat het sap in grote vaten en kan het vergistingsproces beginnen. En dan over acht maanden zou de appelcider op smaak moeten zijn. De groep komt dan uiteraard weer samen om te proeven.