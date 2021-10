Verrassend bonuspunt Hurry-Up tegen titelhouder blijft uit

Met nog een halve minuut te gaan en één voor verloren de gasten uit België een laatste keer de bal. In de omschakeling botste René Jaspers op Jeroen de Beule. De scheidsrechters gaven slechts een vrije bal aan Hurry-Up en met het publiek op de banken gooide Erik Blaauw met nog enkele tellen te gaan naast.

Indringen of een strafworp?

Trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege over de schermutseling tussen Jaspers en De Beule: "Volgens mij is het indringen van René (Jaspers, red.) of obstructie in de laatste minuut en een strafworp voor ons. Maar ik ken het spelregelboek niet goed genoeg."

Bij 22-29 en 27-32 was Hurry-Up heel ver weg van een bonuspunt. Vooral in de omschakeling deed Achilles Bocholt de thuisploeg in het oranje-zwart, de afgelopen vier duels in de BENE-League niet te kloppen, pijn. Met goede stops hielp doelman Boris Tot Hurry-Up in de laatste vijf minuten in de wedstrijd.

Sporting Pelt-uit

Jaspers maakte er tegen Achilles Bocholt elf. Zeven goals werden door Blaauw gemaakt. Door de jammerlijke thuisnederlaag blijft Hurry-Up op zeven punten uit zeven wedstrijden steken. Volgende week gaan de Zwartemeerders op bezoek bij hoogvlieger Sporting Pelt.