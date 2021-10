Vrouwen Sudosa winnen ook van De Krekkers

De eerste wedstrijd in de Topdivisie ging nog verloren tegen WVC uit Wierden, maar sindsdien is Sudosa bezig aan een opmars. Toch waren de verschillen in de eerste twee sets miniem. Nadat de Assenaren de eerste set ternauwernood wisten te winnen 22-25, was set 2 voor De Krekkers met 25-23.



Daarna had Sudosa het even lastig, want de thuiploeg won de derde set met maar liefst 25-18. De vierde set was vervolgens weer een makkelijke prooi voor de Assenaren. In de vijfde set was het Sudosa dat net even iets sterker was: 14-16. De ploeg van Lesley de Jonge staat nu op de vierde plaats in de Topdivisie met negen punten. over twee weken staat de wedstrijd op het programma tegen Dynamo Tubbergen.