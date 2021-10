SVBO - Germanicus gestaakt na kuitblessure scheidsrechter

De eerste helft was voor de gasten uit Coevorden. Al na zes minuten nam Germanicus een voorsprong. Dion Jongbloed nam een afvallende bal, uit de tweede corner van de wedstrijd, in één keer op zijn schoen. Doelman Joost Schrik kon de uithaal niet keren (0-1).

Wie dacht dat SVBO het heft in handen zou nemen kwam bedrogen uit. Germanicus bleef beter voetballen en nam nog voor het half uur een 2-0 voorsprong. Dit keer was het Jessie Rotmensen, die een uitstekende aanval, beloonde met een treffer.

In het laatste kwartier van de eerste helft werd SVBO sterker, maar tot een treffer kwam het niet. Maurice Kampman kreeg na ruim een half uur spelen de eerste grote kans voor SVBO, maar de spits faalde oog in oog met doelman Vincent Beugelink. Ook een aantal kansen voor SVBO leverde voor rust geen treffer op.

Balen, dit is voor ons ook een feestje

Acht minuten na rust kreeg scheidsrechter Alberts last van zijn kuit en kon, na een korte blessurebehandeling, niet verder, zodat de wedstrijd moest worden gestaakt. "Ik voelde in de rust mijn kuit al een beetje opspelen en op het veld schoot het er verder in. Dit is ook voor ons ontzettend jammer, omdat dit een leuke derby is en ik me hier enorm op verheugd heb. Dit is voor ons ook een feestje", laat Alberts na afloop weten. "Dit is de eerste keer dat me dit overkomt. Ik heb nog getwijfeld, maar deze wedstrijd verdient een fitte scheidsrechter. Ik kan het niet verkopen om van veertig meter een beslissing te nemen."