DZOH, SVBO, Bargeres en NWVV blijven foutloos

ZZVV uit Zuidwolde leed in de 3e klasse D de eerste nederlaag van het seizoen, terwijl Fit Boys (ook 3D), Nieuw Balinge (4D), Tiendeveen (4D) en Erica'86 (5F) nog steeds wachten op het eerste punt na vier verloren wedstrijden.

DZOH

DZOH kende een simpele middag op eigen veld tegen SV Oosterwolde in de 2e klasse J. De formatie van trainer Bert Doldersum won met 5-0. Tim Aasman en Joel Zweerink scoorden beide twee keer, terwijl de openingstreffer werd gemaakt door Youri Keen. DZOH heeft dus na vier duels 12 punten en een doelsaldo van 11 voor en één goal tegen. Ook Gorecht is in deze klasse nog zonder puntenverlies en LTC is door de 4-1 zege op Drenthina opgeklommen naar plek 3 met 9 punten uit 4 duels.

Eerste zege Achilles 1894

Achilles 1894 boekte in de 2e klasse J de eerste zege van het seizoen. Na twee gelijke spelen en een nederlaag was de club uit Assen met 2-0 te sterk voor FC Meppel. Rachid Traore en Bram van de Lustgraaf zorgden voor de doelpunten.

Eerste nederlaag ZZVV

De topper in de 3e klasse D, tussen Nieuwleusen en ZZVV, werd een afgetekende 3-0 zege voor de thuisclub. De formatie uit Zuidwolde (zonder Pol, Leerdam, Bosscher, Padding en Vlasveld) keek bij rust tegen een 1-0 achterstand aan door een treffer van Randy Vink. Na iets meer dan een uur scoorde Thomas Koobs de 2-0 en het slotakkoord opnieuw voor Vink. De zege was volgens de verslaggever ter plekke wel iets teveel van het goede voor de thuisclub.

Nieuwleusen is dus na speelronde 4 de enige ploeg met de volle winst: 12 punten. Op plek 2 staat heel knap Hollandscheveld, dat op eigen veld met 2-0 won van het zwalkende FC Klazienaveen. Binnen een tijdsbestek van vier minuten (in de 36e en 39e minuut) scoorden Robin Bijl en Mathijs Snippe voor de thuisclub.

Fit Boys opnieuw kansloos

Hekkensluiter in de 3e klasse D, Fit Boys, verloor opnieuw. In Beilen bleek Avereest met 3-0 te sterk. Voor de gasten scoorde Sven Joosse twee keer en de 3-0 van Jurgen Visscher, vlak voor tijd, was een goal voor de statistieken. Bij Fit Boys kreeg Julian Boon twee keer geel en dus rood.

SVBO zaterdag nipt langs Onstwedder Boys

SVBO is nog zonder puntenverlies in de 4e klasse D. De formatie uit Barger Oosterveld won met 3-2 van Onstwedder Boys. Drie club staan in deze klasse nog op nul punten. Tiendeveen en Nieuw Balinge na vier wedstrijden en SC Angelslo na twee duels. Tiendeveen incasseerde in de eerste vier duels 17 treffers, terwijl het aantal tegengoals van Nieuw Balinge (na de 6-0 nederlaag bij Borger) al op 21 staat.

Bargeres

In de vijfde klasse F zijn Bargeres en NWVV nog zonder puntenverlies. Bargeres won zaterdag voor de vierde keer op rij, op eigen veld van Harkstede met 4-2. Voor de ploeg van trainer Geert Aalderink scoorden Rob van der Graaf, Jordi de Vries, Marciano Hummel en Raymond de Groot. Bargeres maakte twee seizoenen geleden de keuze om te stoppen met prestatievoetbal op de zondag en tot nu toe met succes dus.

Spektakel in Nieuw Weerdinge

Het meeste spektakel op deze zaterdag viel te beleven bij een ander duel in 5F, namelijk in Nieuw Weerdinge waar NWVV met 6-5 wist te winnen van BATO uit Winschoten.

De mannen van trainer Johan Hollen startten uitstekend door twee treffers van Roy Super, maar een hattrick van Roy Zweep zorgde dat BATO de 2-0 achterstand omboog in een 2-3 voorsprong. Vlak voor rust zorgde Milan Duursma voor de 3-3.

In de tweede helft scoorde Mark Mhalj en opnieuw Super de 4-3 en 5-3, waarna Niels van Delden de spanning weer terugbracht (5-4). Vlak voor tijd besliste Peter Prins het duel met de zesde NWVV-treffer, maar de koek was nog niet op. In de slotseconden prikte BATO er nog één in. Van Delden was de maker: 6-5!

Door de zege heeft NWVV 9 punten uit 3 duels.

Arm Erica'86

In diezelfde 5e klasse F is Erica'86 niet te benijden. De club staat, na de 4-0 nederlaag bij Scheemda, met 0 punten uit 4 duels onderaan en dat met 1 doelpunt voor en 25 tegen.