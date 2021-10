Eerste puntverlies voor Hoogeveen in Hoofdklasse A

vv Hoogeveen heeft op eigen veld het eerste puntverlies van het seizoen in de Hoofdklasse A geleden. Tegen de Zouaven kwam de ploeg van Nico Haak niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De koploper ziet het verschil met de nieuwe nummer twee Be Quick 1887 teruglopen naar zes punten.

Jurre Duijn wierp zich aan de kant van De Zouaven uit het West-Friese Grootebroek op als plaaggeest van de Hoogeveners. Tot twee keer toe zette hij zijn ploeg op voorsprong. In de eerste helft kon Jim Veltmaat de zaak recht zetten en in de tweede helft was het Noah Schuurman die de gelijkmaker wist binnen te werken. Daarmee mocht Hoogeveen in de handen wrijven dat er in ieder geval een punt bijgeschreven mocht worden.

Na zeven zeges op rij is het de eerste keer dat Hoogeveen dit seizoen punten morst in de Hoofdklasse A. Veel effect op de voorsprong had het gelijkspel niet. Naaste concurrent TOGB verloor zaterdagavond al van Alphense Boys en blijft steken op 13 punten. Be Quick 1887 won wel met 4-1 van hekkensluiter SDO en kom op 15 punten uit 8 wedstrijden. Daarmee is het gat op de Hoogeveen nu 6 punten. Op 31 oktober speelt Hoogeveen de derby tegen Alcides. Die ploeg wist vandaag met 6-3 te winnen van TAC'90.