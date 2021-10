Kinderboekenweek afgesloten met festival TimBoekToe in Assen

En als je de kinderen hier mag geloven is de liefde voor het boek nog altijd groot: "Het is leuk om een spannend boek te lezen. Dan zijn je gedachten even helemaal weg."

Worden wat je wil

Het thema van de Kinderboekenweek was Worden wat je wil. "Ik denk bakker of leraar. Want ik vind bakken leuk, maar rekenen eigenlijk ook", vertelt een jonge bezoeker. "Ik denk iets van dansjuf ofzo", vermoedt een ander. Maar ook lopen er paardenartsen, YouTubers en zelfs zangers in de dop rond op het Kinderboekenfestival.

De bezoekers hebben niet alleen goed nagedacht over het thema van de Kinderboekenweek. Ook over boeken zelf hebben ze allemaal wel een uitgesproken mening. Want ook al hoor je de laatste jaren dat lezen niet echt meer hobby nummer één is onder kinderen, hier lopen toch nog veel kinderen rond die graag een boek oppakken.

"Ik vind het dan leuk dat je zelf kan bedenken hoe iets eruitziet. Dus bijvoorbeeld een hoofdpersoon van een boek", vertelt een bezoeker die net het boek Briefjes voor Pelle heeft gekocht bij een verkooppunt aan het begin van het theater. Een ander kind is groot fan van het boek Kapitein Onderbroek: "Nou gewoon, omdat het iemand is in een onderbroek. En omdat 'ie zweeft." Tjah, het hoeft niet zo moeilijk te zijn natuurlijk.

Feestweek

Voor kinderboekenschrijver Bette Westera is het al bijna twee weken feest. Ze had dit jaar de eer om het Kinderboekenweekgeschenk te schrijven. En dat betekent dat ze de afgelopen weken langs allerlei bibliotheken en theaters reist om met kinderen te praten over haar boek.

"Het was feestelijk. Veel signeren, veel vertellen en voorlezen. Maar natuurlijk ook vragen krijgen. En misschien nog wel het belangrijkste: je krijgt van kinderen te horen wat ze ervan vinden", vertelt Westera. "Maar stiekem is het ook wel fijn dat het nu afgelopen is. Want ik heb nu geen tijd voor schrijven en ik geniet toch ook echt van het schrijfproces zelf."

Na vandaag zit de Kinderboekenweek erop. Voor kinderen tijd om het nieuw gekochte leesvoer te verslinden, voor Westera het moment om na te genieten. "En daarna ga ik uiteraard weer meteen verder met schrijven", eindigt ze met een glimlach.