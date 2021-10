De week van Drenthe: Sinterklaas, schaken en tijdelijke opvang asielzoekers

De week begon met de stijgende gasprijzen. Meer dan honderd vrijwilligers in Drenthe helpen met de vraag hoe je kunt besparen op het gasverbruik. In Aa en Hunze zijn er dertien zogenoemde energiecoaches actief. Met als doel om energiearmoede te bestrijden, want dat wordt een steeds groter probleem.

Aardbevingsschade

Aardbevingsschade in Noord-Drenthe en Groningen is nooit goed gemeten. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord, RTV Drenthe en Follow the Money in het kader van de Shell Papers. Dit komt onder andere door een gebrekkig netwerk aan sensoren die de schade moet meten.

Keet

Woensdag was het een fantastische dag voor vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Hun keet in een natuurgebied net buiten Assen werd afgelopen zomer in brand gestoken. Maar ze hebben een nieuwe gekregen van waterbedrijf WMD. Vrijwilliger Hielke Praamstra is blij met de keet: "Hier tref je fantastische natuur aan, maar om die te helpen moeten we soms een steuntje in de rug geven. Op de fiets kunnen we de gereedschappen die we nodig hebben, zoals een hooivork of spades, niet gemakkelijk meenemen. Daarom is het zo geweldig dat we weer een keet hebben."

Sinterklaas

De intocht van Sinterklaas, mag die nou wel of niet doorgaan? Wordt ie gezien als doorstroomlocatie of moet er een coronatoegangsbewijs worden getoond? Diverse gemeenten worstelen met die vraag. Deze week werd duidelijk dat Assen geen grote intocht van Sinterklaas krijgt, terwijl Meppel, Hoogeveen en Emmen het wel door laten gaan. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen geeft de comités in zijn gemeente een compliment: "In deze tijd is het niet eenvoudig om een intocht te organiseren. Ze zijn heel creatief aan het nadenken om de Sint een warm welkom te bieden in onze gemeente. We hebben allemaal hetzelfde doel: een fantastisch kinderfeest organiseren."

NK Schaken

Het coronatoegangsbewijs speelde ook een rol bij het NK schaken in Hoogeveen. Deelnemers zijn verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Maar zes van hen - onder wie titelverdediger Lucas van Foreest - wilde dat niet. Het zou ze storen in hun voorbereiding. De zes spannen een kort geding aan, maar krijgen geen gelijk. Vier van de zes, onder wie de titelverdediger, zien af van het toernooi.

Opvang asielzoekers

Emmen vangt tijdelijk asielzoekers op in het voormalige Fletcher Hotel. Dat doet de gemeente om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Daar is nu te weinig plek om iedereen onderdak te geven. In totaal gaat het om zo'n 30 tot 35 gezinnen die tot uiterlijk 8 januari 2022 blijven.

