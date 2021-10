Stoffers schiet Rolder Boys in blessuretijd langs Annen

Jouke Jan Meertens, de trainer van vv Annen, baalde na afloop als een stekker. Terecht, want de nederlaag in de derby bij Rolder Boys was teveel van het goede voor de thuisclub. De gasten hadden, zeker op basis van de tweede helft, recht op een punt.

Dat dat punt er niet kwam voor Annen was te danken aan Rolder Boys-verdediger Niels Stoffers die in blessuretijd nog één keer mee naar voren ging bij een corner. De voorzet van Sander Jansen viel heerlijk voor zijn voeten en Stoffers schoot hard en droog raak: 2-1.

Voor Rolder Boys was het de eerste zege van het seizoen in de 2e klasse L, na een gelijkspel tegen Gruno en de nederlaag van vorige week bij koploper GVAV-Rapiditas. Voor Annen was het een pas op de plaats nadat de roodhemden vorige week, na twee nederlagen op rij, wisten te winnen van Veendam 1894.

Lucky, maar terechte 1-0

De eerste helft in de derby vanmiddag was voor de thuisclub, getraind door Rick Slor. En de 1-0 voorsprong, na zo'n half uur spelen, was dan ook verdiend. Wel gelukkig trouwens, want het schot van Dennis Takens werd onderweg dusdanig aangeraakt door Annen-captain Egbert Mulder dat doelman Hans de Wals kansloos was.

Rollen omgedraaid

Na rust waren de rollen compleet omgedraaid. Annen voetbalde makkelijker en Rolder Boys (met Raimo Bruinsma onder de lat in plaats van Robin Geertsema, die geblesseerd in de kleedkamer achterbleef) werd meer en meer teruggedrongen op eigen helft. De meest gevaarlijke speler bij de gasten, invaller Lex Veltink, zorgde een kwartier voor tijd voor de verdiende gelijkmaker: 1-1.

Maar waar menig toeschouwer dacht dat Annen door zou drukken, daar waren ineens de kansen weer voor Rolder Boys. Invaller Niek Dubbelboer volleeerde, koud in het veld, net naast en ook een kopbal van Per Kirchhoff ging net langs de verkeerde kant van de paal. Annen werd daarna nog een keer gevaarlijk via Pim Veltink, maar hij zag zijn inzet belanden in de handen van Bruinsma.

In de blessuretijd kwam er dus toch nog een winnaar. Niels Stoffers zorgde dat de punten in Rolde bleven.

Stand

Rolder Boys klimt door de zege naar plek 6, met 4 punten uit 3 duels. Annen zakt naar plek 9 en heeft nu 3 punten uit 4 wedstrijden. Koploper is GVAV-Rapiditas met 12 punten uit vier duels en WKE'16 volgt op drie punten achterstand, maar ook met een duel minder gespeeld.