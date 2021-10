Gaat SV Yde de Punt voor een historische promotie dit seizoen?

Een jaar geleden deed die situatie zich ook voor. Tijdens het coronaseizoen zijn de witroden ook al lijstaanvoerder. Totdat de overheid een streep door alle sportieve activiteiten zet, waardoor het voortvarende begin teniet wordt gedaan.

En dus is het tijd om de balans op te maken in het tweelingdorp. Gaat de club voor het eerst in haar bestaan op een hoger niveau dan de vijfde klasse acteren? Onze Club spreekt met voormalig voorzitter en rasechte Ydenaar Albert Koerts en hoofdtrainer Frank Huberts.

Huberts laat zich niet verleiden

De trainer van SV Yde de Punt eet geen paaseieren op Goede Vrijdag en is realistisch: "Ik ga niet zomaar zeggen dat wij even voor het kampioenschap gaan, maar de start is inderdaad goed."

Koerts is minder genuanceerd: "We gaan ervoor dit jaar! Het moet gebeuren nou een keer."

Naoberschap

Volgens beide mannen is SV Yde de Punt een echte dorpsclub, die de sociale spil is in Yde - De Punt. "Onmisbaar in het hele sociale gebeuren", zegt Koerts.

Huberts noemt het een warm nest: "Als iemand een klusje heeft, dan staan er zo een paar mensen klaar." Ook de trainer denkt daarin graag mee, want hij heeft in februari nog samen met zijn selectie opritten sneeuwvrij gemaakt. "Dat spreekt voor onze club."

'Dan gaat het dorp los!'

Of er daadwerkelijk geschiedenis geschreven gaat worden dit seizoen, zal de tijd uitwijzen. Huberts wil er nog niet teveel op vooruitlopen: "Het kan, maar aan het einde van het seizoen kijken we wel waar we staan. Ik vind dat nu niet belangrijk."

Koerts ziet die historische promotie al helemaal voor zich: "Dat zou helemaal geweldig zijn en ik kan je verzekeren: dan komt er een grote feesttent bij ons op het terrein te staan en dan gaat het hele dorp los!"

En dan zul je het altijd zien. SV Yde de Punt speelt op de dag van de uitzending tegen Drieborg en verliest met 1-2. Geen man overboord voor Huberts en zijn mannen, alleen Veelerveen heeft ze nu achterhaald.

Bekijk hieronder het item over SV Yde de Punt.