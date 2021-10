Sam Drukker: 'Eervol om eerste in Asser stadscollectie te zijn'

De kunstenaar maakte de tekeningen een jaar geleden. Hij legde in Assen 25 bijzondere plekken vast met een tandenstoker in inkt. Dat deed hij in opdracht van de VVV in Assen, die er dit voorjaar ook het boekje Assen in inkt van liet uitgeven als stadswandeling.

Kans grijpen

Burgemeester Marco Out, die al langer met het plan voor een stadscollectie rondloopt, greep de gelegenheid aan om zes exemplaren uit te kiezen voor de stadscollectie. "De kans deed zich nu voor, met de tekeningen van Drukker, en die wilden we vooral grijpen." Al in 2019 lanceerde hij het idee in zijn nieuwjaarstoespraak. Bedoeling is dat er een verzameling wordt aangelegd met kunst van de stad, wat later een historisch overzicht geeft van Assen door de jaren heen.

De burgemeester geeft daarmee een vervolg aan de bekende collectie Berghuis met schilderijen over Assen. De gepensioneerde bankdirecteur Wim Berghuis liet uit liefde voor Assen in de loop der jaren 112 stadsgezichten schilderen door zeventig kunstenaars die hij zelf uitzocht. Zo ontstond een bijzondere verzameling.

Eervol

Volgens Marco Out zijn de zes pentekeningen van Drukker een mooie start van de stadscollectie zoals hij die voor ogen heeft. "De tekeningen laten bijzondere locaties zien en vertellen het verhaal erbij. Dat draagt bij aan de geschiedenis van de stad."

Sam Drukker vindt het 'erg leuk en eervol', om de eerste kunstenaar te zijn van wie er nu kunst voor de stadscollectie is gekocht. Ook over de keuze van de zes uit de serie van 25 is hij tevreden; "Ik vind het een mooie keuze, maar toch ook verrassend als het gaat om de locaties."

Mooi zwiepje

De zes die Assen voor de stadscollectie eruit heeft geselecteerd zijn tekeningen van de Gouverneurstuin, het Drents Museum, de graansilo aan de Havenkade, het Boshuis aan de Beilerstraat, huizen aan De Wouden en blik op de Gasfabriekstraat. Sam Drukker is blij dat hij met zijn pentekeningen de start van de Asser stadscollectie 'een zwiepje heeft kunnen geven'.

Bedoeling is dat de stadscollectie elk jaar wordt uitgebreid met een aantal werken. "Zodat we bouwen aan de geschiedenis van de toekomst", aldus Out.

De zes werken van Sam Drukker die naar de stadscollectie gaan (Rechten: Sake Elzinga)

