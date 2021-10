Water stroomt weer in nieuw Witterdiep

De werkzaamheden in de buurt van het TT Circuit zijn sinds dit voorjaar in volle gang. De nieuwe beek is al gegraven, de oude beek ligt ernaast. De dammetjes tussen de twee waterlopen worden nu weggebroken. Aan het eind van dit jaar moet alles klaar zijn en meandert het Witterdiep, onderdeel van het bekenstelsel van de Drentsche Aa, weer zoals vroeger.

Water vasthouden

Ingo van Lohuizen van waterschap Hunze en Aa's kijkt verrukt naar de veranderingen. "Twee jaar lang heb ik naar de tekeningen gekeken, nu wordt het werkelijkheid." Met deze veranderingen over een lengte van vijf kilometer ontstaat meer ruimte voor water: ongeveer veertigduizend kubieke meter extra waterberging. En dat is nodig vanwege de heftige regenbuien die we de laatste tijd kennen. "Het water moet ergens blijven", zegt Van Lohuizen. "Als wij het hier vasthouden dan stroomt het niet direct naar Groningen waar al het water uit het hele gebied samenkomt. Elk gebied moet zijn eigen water vasthouden."

Variatie in de beek

Daarnaast zorgt het meanderen voor een betere waterkwaliteit en krijgt de biodiversiteit een impuls, de hoop is dat de planten en dieren die bij een beek horen terugkomen. Van Lohuizen: "Dat gekronkel zorgt voor variatie in de beek, voor verschillende stroomsnelheden en verschillende dieptes. In de binnenbochten ontstaat een lagere stroomsnelheid, daar spoelt zand aan, daar krijgen waterplanten een kans. Het water blijft een weg zoeken en zal de buitenbochten meer uitsnijden. Zo kan de natuur zelf haar werk gaan doen. Een groot verschil met de rechte bak water die het nu is."

