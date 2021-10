Verenigde schaapsherders: wolfmaatregelen niet voldoende

De landelijke vereniging van schaapsherders uit opnieuw grote zorgen over de oprukkende wolf. Dat laat de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) weten. Volgens de schaapskudden is het steeds lastiger om samen te leven met de wolf.

Dat blijkt volgens de VGSN onder meer uit recente voorvallen. Zo is op de Noord-Veluwe twee keer een schaap gedood waar de schaapsherder bij was. En in Brabant en Noord-Limburg zijn al 29 schapen gepakt die in een wolfwerend raster stonden. Dat deskundigen altijd hebben gezegd dat wolven te schuw zijn voor aanvallen overdag geloven de herders niet meer.

Onder meer het Drentse Landschap en de schaapskudden van Exloo, Westerbork en het Balloërveld zijn lid van de VGSN.

Wolf hoeft niet weg

De wolf hoeft niet weggehouden te worden uit Nederland, als dat al zou kunnen. De VGSN schrijft te zoeken naar een manier om met de wolf samen te leven, maar ook de schaapskuddes en andere landbouwdieren buiten te beschermen.

De herders willen andere oplossingen dan waar tot nu toe over gesproken is. De wolfwerende afrasteringen met veel stroom erop zijn niet goed genoeg. Waakhonden bij de kudde kunnen daar mogelijk een rol bij spelen, al is de VGSN nog niet direct overtuigd. Zo is het de vraag wie de honden en begeleiders gaat betalen, wat je met blaffende waakhonden moet in de buurt van bewoond gebied, en of je de honden ook kunt gebruiken in natuurgebieden waar ook wandelaars met hun eigen hond komen.

Wat dan wel?

De herdersvereniging wil duidelijke criteria om vast te stellen wanneer een wolf een probleemwolf is, en dus verjaagd of afgeschoten mag worden. Verder zou er een Europese aanpak moeten komen om het aantal wolven te beheersen. Ook wil de VGSN wolfvrije zones.

