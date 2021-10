Muzieklijst Harry's Blues 17 oktober 2021

Hij is ondertussen 82 jaar, Dion DiMucci. New Yorker van Italiaanse afkomst. Eind vijftiger en begin zestiger jaren had hij grote hits met The Wanderer en Runaround Sue. Eind zestiger jaren raakte hij meer geïnteresseerd in de bluesmuziek. Maar het duurde nog tot na de eeuwwisseling voor hij een bluesplaat maakte. Dat was Bronx in blue met covers van Howlin' Wolf, Robert Johnson en Jimmy Reed. Dion is een artiest die graag samenwerkt met collega's. Dat begon al met Yo Frankie in 1989 waaraan mensen als Lou Reed, Bryan Adams en Paul Simon een steentje bijdroegen. Aan Blues with friends uit 2020 werkten o.a. Van Morrison, Sonny Landreth, Rory Block en Jeff Beck mee. En nu ligt Stomping ground er. En opnieuw een keur aan artiesten die meewerkten: Van Boz Scaggs tot Mark Knopfler, Eric Clapton en Peter Frampton, Bruce Springsteen, Billy F Gibbons, Keb' Mo' en Sonny Landreth. Teveel om allemaal op te noemen.