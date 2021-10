FNV wil dat gemeenten belastingregels aanpassen tegen armoede

Mensen die leven in armoede kunnen onder meer terecht bij de Voeselbank, zoals hier in Assen (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Ook moeten deze mensen volgens FNV gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals bijzondere bijstand voor onvoorziene, noodzakelijke medische kosten.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat 'door die grens te verhogen, die nu in veel gemeenten op 110 tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum ligt, meer mensen het hoofd boven water kunnen houden'. "Dat geldt ook voor de zogenoemde werkende armen." Voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder ligt het wettelijk sociaal minimum op ruim 1200 euro.

Armoedebeleid in collegeakkoord

De bond presenteert, vanwege Wereldarmoededag, een plan waarin het gemeenten oproept dat over te nemen in hun armoedebeleid. Ook vraagt de bond gemeenten om de punten uit het plan op te nemen in het collegeakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Daarnaast roept FNV de landelijke overheid op meer te doen tegen armoede. Bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon van 10 euro naar 14 euro bruto per uur te brengen.

Ligt de oplossing bij gemeenten?

Maud Diemer van de noordelijke welzijnsorganisatie CMO Stamm, die onder meer voor gemeentes in Drenthe werkt, zegt dat de armoede in onze provincie in vergelijking met landelijke cijfers meevalt. "Maar er zijn wel gemeentes die erbovenuit springen. In Assen en Emmen leven bijvoorbeeld relatief meer gezinnen in armoede."

Of de oplossing bij gemeenten ligt, betwijfelt Diemer. "Je kan niet zeggen dat gemeente a, b of c de lasten moet verlagen. Zoiets moet je structureel door heel Nederland doen", zegt ze. "Met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen werken we samen met gemeenten hard aan de bestrijding van armoede. In iedere gemeente is de doelgroep weer anders. Er bestaat daarom niet zoiets als één oplossing voor het probleem."