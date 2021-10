Anna van der Breggen debuteert als commentator bij Ronde van Drenthe

Van der Breggen nam tijdens het WK in Vlaanderen, eind vorige maand, afscheid van de wielersport. Ze woont sinds juni in Meppel en gaat voor het eerst commentaar geven bij een wielerkoers. Met het huidige wielercommentaar bij het vrouwenwielrennen is ze niet altijd even blij.

'Commentaar zonder kennis van tactiek'

"Soms hoor ik commentatoren die het vrouwen wielrennen niet echt kennen. Zonder kennis van de tactiek worden rensters in de koers wel eens afgerekend op hun beslissingen terwijl de commentator het plan erachter niet kent", reageert Van der Breggen. "Verder hou ik van enthousiasme en positiviteit in het commentaar. Het is mooi als een kijker een positief gevoel aan een koers overhoudt."

Ploegleider

In de toekomst wordt Van der Breggen ploegleider bij haar huidige ploeg SD Worx. "Ondanks dat we nu nog bezig zijn met het huidige seizoen is in december alweer het kennismakingsweekend van de ploeg voor volgend seizoen. Ik denk dat ik daar m'n handen vol aan ga hebben, dus ik weet niet of ik dan nog tijd heb om nog een keer achter de microfoon te kruipen", verklaart de net gestopte renster die nu ook nog druk is met haar Master in Coaching bij het Johan Cruyff Institute in Amsterdam.

Live op TV Drenthe

De live-uitzending van de Ronde van Drenthe Women's World Tour begint zaterdagmiddag om 14.00 uur. Rond 16.00 uur wordt de finish op de Alteveerstraat in Hoogeveen verwacht.

Programma

Vrijdag is de aftrap van het Ronde van Drenthe-weekend met de Drentse Acht van Westerveld voor vrouwen. Die koers start om 12.30 uur op de Brink in Dwingeloo en finisht daar rond 16.00 uur ook.

De Albert Achterhes Profronde van Drenthe voor de mannen volgt zondag. Met om 12.00 uur de start bij het gemeentehuis in Assen. De finish wordt ronde 16.15 uur op de Alteveerstraat in Hoogeveen verwacht.