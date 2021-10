Van roestige revolver tot machete, politie tevreden met wapenvangst inleverweek

De campagne was met name gericht op jongeren. Of die ook goed bereikt zijn in Drenthe is lastig te zeggen. "De crux van deze actie was dat je het anoniem kon doen en straffeloos. Heel precies weten we het dus niet", zegt politiewoordvoerder Tessel Horsman. "Maar de ervaringen van de collega's die bij de wapeninleverpunten hebben gestaan, is dat het soms de jongeren zelf waren die hun wapens kwamen inleveren, maar ook wel hun ouders. Of mensen die misschien thuis nog iets hadden liggen en dachten: 'Ja, het ligt hier maar voorhanden in huis, ik wil het gewoon mijn huis uit hebben en dit is mijn kans om het in te leveren'."

Revolver in Assen

In Drenthe werden in totaal ruim 100 wapens ingeleverd. "Het merendeel van de wapens die ingeleverd zijn, waren steekwapens", zegt Horsman. "In alle vormen en maten die je maar kan bedenken. Denk aan grote machetes, maar ook aan zakmessen en valmessen. Degens hebben we ook gezien."

Ook vuurwapens en munitie werd ingeleverd. Horsman: "In heel Noord-Nederland zijn er 27 ingeleverd. Ook daar zaten rare variëteiten tussen. Bijvoorbeeld een heel oud, verroest revolvertje in Assen, dat zal heel lang ergens in een la gelegen hebben. Maar ook heel nieuw en afschrikwekkend uitziende wapens. We zijn blij dat dat nu allemaal bij ons ligt."

Winst

Ieder ingeleverd wapen ziet de politie als winst. Wat het getal van ruim 100 precies zegt hangt volgens Horsman vooral af van de context. Volgens haar is het belangrijk dat het onderwerp weer onder de aandacht is gekomen. "Op scholen, bij jeugdwerk, aan de keukentafel met ouders en kinderen. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen naast dat je je wapen kon inleveren."

Wie nu alsnog met een mes thuiszit en die wil inleveren, is te laat om er anoniem mee weg te komen. "Dat kan nu niet meer. Het was echt een speciale uitzondering die gemaakt is. Dus als je nu een wapen in komt leveren dan vallen wij weer terug op de reguliere wet- en regelgeving. Dat betekent dat je dan een proces-verbaal krijgt voor het bezit van een verboden wapen", legt Horsman uit. Ze kan nog niet zeggen of er volgend jaar een nieuwe actieweek komt. "Die gesprekken gaan nu starten."

Lees ook: