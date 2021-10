FC Emmen Podcast #12: 'Bij Emmen is het na een nederlaag gezelliger dan bij Heerenveen na een zege'

"En daar heb ik nog geen moment spijt van. Het zou misschien anders zijn als er onlogische dingen zouden gebeuren, maar dat is niet het geval. Natuurlijk is er wel eens een verschil van inzicht, over een speler bijvoorbeeld, maar in grote lijnen denken we gelijk", aldus Jansen.

De nieuwe technische man gaat in op zijn rol naast Ronald Lubbers (hoe lastig is dat naast zo'n bepalende man?), over de komst van twee geblesseerde spelers (Peet Bijen en Reda Kharchouch) en over eventuele versterkingen tijdens de (korte) winterstop.

Qua nuchterheid past Jansen prima bij FC Emmen, alhoewel hij wel even moest wennen toen er na een nederlaag groot feest werd gevierd in de sponsorruimte. "Dat was wel even wennen ja. Mijn dochter, die toen mee was, typeerde het wel treffend. Ze zei: 'Bij FC Emmen is het na een nederlaag gezelliger dan bij SC Heerenveen na een overwinning'."

FC Emmen Podcast KKD #12

