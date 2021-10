De mammoet komt tot leven in het Hunebedcentrum

Tienduizenden jaren geleden toen het klimaat een stuk minder aangenaam was, struinden reusachtige wolharige mammoeten rond in wat nu het Drentse Hondsruggebied is. In het Hunebedcentrum herleeft deze prehistorische reus in een interactieve tentoonstelling.

De wolharige mammoet was een soort olifant met een dikke vacht, kolossale slagtanden en sterke kiezen die bijna tweehonderd kilo groenvoer per dag verpulverden. Ongeveer tienduizend jaar geleden stierf het dier uit als gevolg van een verandering in het klimaat en de jacht door Neanderthalers.

Terug in de tijd

"We hebben een nieuwe opstelling gemaakt met een touchscreen, een 180 graden scherm en virtualrealitybrillen gericht op kinderen. Zij kunnen tien scenes uit de geschiedenis van het geopark bekijken waardoor je onder andere tussen de mammoeten kunt lopen", aldus Leo Bouwmeester, projectmedewerker landschap en educatie bij Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

De Hondsrug heeft een lange en spannende geschiedenis. Het gebied is tot geopark benoemd omdat die geschiedenis hier aan de oppervlakte beleefd kan worden. In het kenniscentrum op het terrein van het Hunebedcentrum is de poort van De Hondsrug UNESCO Global Geopark gevestigd. Daar wordt uitgelegd waarom het Hondsruggebied zo bijzonder is.

Mammoetpad

Om een idee te krijgen van de afmeting van zo'n prehistorische reus kun je ook over het Mammoetpad lopen. Dit pad van bijna een kilometer is een alternatieve route vanaf de langparkeerplaats aan de Buinerstraat in Borger naar het Hunebedcentrum. Langs de route staan twee levensgrote mammoeten. Informatiezuilen vertellen over de geologie, de flora en fauna en de archeologie van het gebied.

