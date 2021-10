RIVM meldt 86 positieve tests, iets boven weekgemiddelde

In Drenthe zijn in de afgelopen 24 uur 86 mensen geregistreerd die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dit aantal ligt iets boven het weekgemiddelde van 82 besmettingen per dag. Gisteren werden 104 besmettingen gemeld, 18 meer dan vandaag.

De meeste besmettingen werden gemeld in Emmen: dertig. Er zijn geen overlijdens gemeld en ook geen nieuwe ziekenhuisopnames.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 18-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1690 (+5) 8 21 Assen 4652 (+5) 72 15 Borger-Odoorn 1888 (+6) 33 15 Coevorden 3479 (+7) 60 32 Emmen 10630 (+30) 189 81 Hoogeveen 5620 (+12) 83 42 Meppel 2753 (+2) 34 28 Midden-Drenthe 2374 (+6) 38 30 Noordenveld 2135 (+3) 34 26 Tynaarlo 2022 (+4) 25 25 Westerveld 1150 (+3) 18 21 De Wolden 2287 (+3) 34 26 Onbekend 68 0 0

Landelijk

Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen het afgelopen etmaal met 3389 gestegen, meldt het RIVM. Dat is iets minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM dagelijks gemiddeld 3534 nieuwe gevallen per dag. Twee nieuwe sterfgevallen werden als gevolg van een coronabesmetting geregistreerd.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is toegenomen met 57. Dat is de grootste stijging in één dag sinds 29 april. In totaal liggen nu 610 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPM).

Op de verpleegafdelingen houden momenteel 464 coronapatiënten een bed bezet. Dat zijn er 53 meer dan een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen nu 146 coronapatiënten, een stijging van vier ten opzichte van zondag.