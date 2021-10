Janny Karst uit Gees maakt lingerie voor vrouwen met één borst

"Ik kreeg in 2018 borstkanker en moest na de behandeling één borst missen", vertelt Karst aan haar keukentafel in Gees. "Voor mij was het heel snel duidelijk dat ik geen prothese zou willen. Een siliconen al helemaal niet, ook geen reconstructie met eigen weefsel. Je kunt ook een uitwendige prothese - in een bh - dragen. Maar dat voelde voor mij ook niet goed."

Toen Karst na de operatie en behandelingen in het mammacentrum van Treant in Hoogeveen vroeg, waar ze terecht kon voor lingerie, kreeg ze daar geen antwoord op. "Ze waren overvraagd, want er was kennelijk nog niemand geweest die dat gevraagd had."

'Trek maar een strak hemdje aan'

"Wat ze ook tegen mij zeiden: draag maar een strak hemdje", vertelt ze. "Je moet al een heleboel vrouwelijkheid inleveren als je een borst kwijtraakt. Dat is een ding voor vrouwen en dus ook voor mij. Je wil dat je kleding leuk zit. Daar heb je ondersteuning bij nodig en dat red je niet met een hemdje. Dat is niet leuk en ook niet sexy. Dat wilde ik wel weer zijn. Ik heb ook in het ziekenhuis gezegd dat ze vrouwen met één borst iets moeten bieden. Dat je er weer mooi uit kunt zien en sexy moet kunnen voelen, want dat is wel een zoektocht."

Bij de modevakschool in Raalte haalde ze haar diploma om lingerie te kunnen maken. Van iets naars, heeft ze iets moois gemaakt. "Ik heb nog nooit zoveel bh's gehad", lacht Karst. Daarnaast ziet Karst graag dat er meer ruimte komt voor de mogelijkheid om met één borst verder te leven.

Er wordt volgens de onderneemster in de folders van het KWF en bijvoorbeeld de borstkankervereniging nauwelijks ruimte besteed aan het leven met één borst: "Er staat alleen in dat het een optie is. Er wordt gelijk gesproken over opereren en protheses. De rol van de plastische chirurgie is heel erg groot. Ik zou het geluid, dat het ook oké is om eenborstig te zijn, ook meer willen horen. Daar wil ik wel een pleidooi voor houden."

'Blij met mijn route'

Moi Lingerie - op z'n Drents - heet Karst haar bedrijfje. Binnenkort gaat de website de lucht in met als hoop dat meer mensen imperfectie gaan omarmen. "Als ik één vrouw blij kan maken, ben ik ook blij. Het is geen verdienmodel, het is een dienstverlening. Ik ben heel blij dat dit mijn route is geworden en dat ik hiervoor heb gekozen, maar ik ben net zo blij voor vrouwen die wel graag een reconstructie of prothese willen. Het mag er allebei zijn."