Mannes weer ontsierd door kalkstrepen: nieuwe filters en poetsbeurt

Daarvoor komt speciaal een mannetje van Poly Products uit Werkendam naar Assen. Dat bedrijf heeft Mannes de laatste keer ook al fors onder handen genomen.

Schoonboenen

Morgen gaat de medewerker Mannes weer schoon boenen en controleren of de nieuwe filters ook werken. "Het is erg vervelend dat dit gebeurd is. Mannes moet in elk geval weer opgepoetst worden en we laten nader onderzoeken of de nieuwe kalkfilters ook echt hun werk doen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Twee jaar geleden werden ook al kalkfilters geplaatst, toen de nog originele donkerbruine Mannes vol kalkstrepen zat. Kunstenaar Maurice Nio zei toen dat hij niet wist 'dat het water in Assen zo hard was en dat het zoveel kalkaanslag zou geven'.

Minder sproeigaten

Poly Products lapte Mannes eerder dit jaar al op voor 90.000 euro, omdat de kunststof beschermlaag van de metershoge houten hond op allerlei plekken losliet. Alle houten panelen werden stuk voor stuk ingepakt in een stevige beschermlaag van glasvezel. En er kwamen nog eens vier dikke lagen hoogglans overheen, zodat Mannes weer vijftig jaar mee zou kunnen.

Het herstelbedrijf besloot tegelijkertijd om het aantal sproeigaten in Mannes terug te brengen, omdat de zestig gaten ook een zwakke plek bleken in de kunsthond. Alleen via de rug zou Mannes voortaan nog waterdampen uitwasemen, en niet via de zijkanten, wat ook door kunstenaar Nio werd goedgekeurd. Maar op z'n rug zit nu toch weer een grote doffe plek van alle kalkaanslag, terwijl de pas herstelde Mannes eind juli nog aan alle kanten glom.

Op Mannes z'n rug zit ook weer een grote doffe plek door kalkaanslag (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Kopzorgen

Assen hoopt dat het euvel met plaatsing van de nieuwe kalkfilters verholpen is en dat Mannes na de schoonmaakbeurt van morgen ook schoon blijft. Maar dat de stationshond de gemeente heel wat kopzorgen geeft, dat is wel helder.

De metershoge houten hond werd op 4 oktober 2018 onthuld. Hij kostte 150.000 euro en was het sluitstuk van het nieuwe stationsgebied. Sindsdien is de hond keer op keer in het nieuws door alles wat er niet aan deugt. Assen liet het vorig jaar ophalen, om te laten herstellen bij Poly Products. De gemeente kon het niet langer aanzien hoe Mannes steeds verder verloederde. Het kunstenaarsduo Maurice Nio en Q.S. Serafijn, dat Mannes creëerde, heeft voor tien jaar een onderhoudsplicht van het kunstwerk en moest de hond oplappen.

Maar die deden niks aan de situatie en ruzieden met het houtbewerkingsbedrijf Woodspecials dat Mannes voor hen maakte. Zij wezen dat bedrijf als schuldige aan voor de gebreken. Ondertussen bladderde Mannes steeds verder af en zag de hond er verwaarloosd uit.

Drie rechtszaken

Assen greep in, schoot ook het geldbedrag voor en is nu via een gerechtelijke procedure bezig die 90.000 euro op de kunstenaars te verhalen. Eén van de kunstenaars, Serafijn, vindt het herstelwerk prutswerk. De chocoladebruine hond die nu voor het station staat, heeft niets meer van de originele Mannes, vindt hij. En nu heeft hij Assen aangeklaagd voor aantasting van zijn originele creatie.

In totaal lopen er nu drie rechtszaken over en weer: Assen die het onderhoudsgeld via de rechter terugvordert van het kunstenaarsduo, Serafijn die de 'rampzalig herstelde' Mannes zo snel mogelijk afgedekt of weggehaald wil zien wat Assen weigert en de aanklacht van Serafijn tegen Assen vanwege aantasting van het auteursrecht.

De drie gerechtelijke procedures worden allemaal door de rechtbank in Rotterdam behandeld. Binnenkort is er een zitting rond het afdekken of weghalen van Mannes.

Als je onder Mannes doorloopt zie je weer kalkstrepen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

